微軟據報在華售OpenAI模型大賺 字節跳動、螞蟻及騰訊均為客戶

據彭博引述知情人士報道，儘管中美在人工智能（AI）領域競爭升溫，微軟仍透過Azure雲服務向內地企業銷售AI模型，並建立了龐大業務。其中字節跳動近年通常是微軟最大AI客戶，主要使用OpenAI模型，預計每年在微軟AI及雲端服務支出逾10億美元（約78億港元）。同時，螞蟻集團、美團（3690）及騰訊（700）等內地科技企業，亦透過微軟Azure購買AI模型服務。

在華AI收入增速勝其他地區

報道指出，微軟在華業務佔整體收入比例仍然不大。微軟總裁Brad Smith早前在美國國會作證時表示，中國業務在2024年只佔集團整體收入約1.5%。不過，彭博引述內部銷售會議紀錄指，Azure在中國的AI收入增速快過其他銷售地區。微軟時任首席商務官Judson Althoff去年7月曾向員工表示，Azure中國AI收入在截至2025年6月底止財年約增長了兩倍，而上一年度更急升約4倍。

報道指，由於微軟與OpenAI的合作安排，微軟可自行制定在中國銷售GPT系列等模型的政策。除OpenAI模型外，微軟亦在中國提供其他AI模型，但不包括Anthropic等部分公司模型。

OpenAI憂慮模型被「蒸餾」

不過，微軟在華AI業務亦引起爭議。美國部分科技高層及國會議員視中國AI發展為美國科技業的重大威脅，憂慮知識產權被盜用或AI模型被不當使用。Anthropic及OpenAI本身均不直接向中國企業銷售模型。

報道又引述知情人士指，OpenAI曾私下向微軟抱怨，微軟在阻止中國公司以「模型蒸餾」方式複製其模型方面做得不夠。所謂「蒸餾」，即利用大型模型輸出結果，協助訓練或建立另一套模型。

螞蟻集團發言人則表示，公司自主研發AI模型，核心產品並不依賴外部模型。