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滙豐澳洲防騙失職 涉逾千宗未授權交易 同意罰款近2億

商業創科
更新時間：11:53 2026-06-18 HKT
發佈時間：11:53 2026-06-18 HKT

澳洲證券及投資委員會（ASIC）表示，滙豐控股（005）澳洲分行承認在保護客戶免受詐騙方面存在缺失，導致客戶損失數千萬澳元，並同意支付3,500萬澳元（約1.95億港元）罰款。滙豐股價目前微升0.27%，報148.4元。

涉騙徒假扮滙豐職員行騙

據彭博報道，事件涉及2020年1月至2024年8月期間，逾1,000宗未授權交易報告，涉款約3,500萬澳元，部分個案涉及騙徒假扮滙豐職員行騙。滙豐亦承認其系統有缺陷，在客戶帳戶被鎖後，無法有效通知客戶如何重新取得帳戶使用權。

滙豐已賠償約2150萬澳元

ASIC指出，滙豐澳洲承認存在一系列不足，包括內部轉賬系統缺乏有效管控，以及處理詐騙個案時出現延誤。ASIC與滙豐將於周四向聯邦法院尋求批准和解，當中包括裁定滙豐違法，並頒令相關罰款。

ASIC表示，滙豐已設立大規模補償計劃，目前已向受影響客戶支付約2,150萬澳元賠償，後續仍會有更多補償。同時，滙豐已追回650萬澳元，並將相關款項歸還客戶。

ASIC：保護客戶是銀行核心責任

ASIC主席Sarah Court表示，今次是全球首批同類案件之一，並向市場傳遞清晰訊息，即保護客戶免受詐騙，是銀行的核心責任。她指出，滙豐涉嫌失職行為令客戶更容易受騙，損失數千萬澳元，部分人更要等待數月才知道資金去向。

ASIC稱，部分客戶因損失資金而需要向他人借款、加班，甚至擔心無法償還房貸；亦有客戶因無法取用資金或帳戶而感到焦慮及恐慌。

滙豐正尋求出售澳洲業務

滙豐發言人表示，和解協議仍有待聯邦法院批准。報道指，事件發生之際，滙豐正尋求出售澳洲零售銀行業務，潛在買家據報包括澳洲國民銀行。

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