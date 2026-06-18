BTS演唱會門票全地球瘋搶｜周顯

話說韓國男團防彈少年團（BTS）全球巡迴演唱會在全球各地瘋狂搶票，在高雄、曼谷、吉隆坡、新加坡、雅加達門票都被搶高數十倍，炒到1萬至2萬美元。由於巡迴是在11月開始，因此估計在未來的幾個月，票價還會再炒上去。

粉絲口誅網伐票務平台

至於BTS香港站，將會在明年3月的4日、6日、7日於啟德體育館舉行，不消說，演唱會票很快被搶光，向隅者不計其數。買不到票的粉絲，隨即口誅網伐啟德當局和快達票，把票務平台罵了個狗血淋頭，這實在是無妄之災。

正常人都知道，凡是演唱會，絕大部分的票都被粉絲團、贊助商、炒飛平台等壟斷了，所以系統無論幾勁都好，門票永遠都是供不應求，大部分的粉絲肯定搶不到，這反而是正常現象，全地球皆是如此，香港不可能是例外。

其實，門票的供不應求以至於炒飛，根本是主辦單位有意造勢的慣常作法，就算沒人看、滯銷的演唱會，初始售票時也會如此造勢，更別說BTS這種國際級巨星了，把這情況怪責到票務平台，也只有狂熱粉絲才會如此。

周顯