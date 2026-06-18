庫克預告蘋果產品加價 受累晶片成本急升 iPhone Pro或貴逾2000元

據《華爾街日報》報道，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）表示，公司計劃上調產品價格，以抵消記憶體及存儲晶片成本急升帶來的壓力。他形容加價「遺憾但不可避免」，並指蘋果一直試圖保護客戶免受加價影響，但目前情況已變得「不可持續」。

或下次發布會前已加價

庫克未有交代加價時間、幅度或涉及產品，而蘋果下一次重大產品發布預料在9月舉行，屆時或推出iPhone 18系列，當中料包括新款摺疊iPhone。不過，報道指加價或會更早出現，尤其是Mac及iPad。蘋果上月亦已在兩次發布會之間，上調了Mac Mini的起售價。

報道指出，AI企業對記憶體及存儲晶片需求急增，大幅推高相關成本。研究機構TechInsights估計，若蘋果要在維持利潤率下把更高成本轉嫁消費者，下一代iPhone Pro機型價格或需上調約270美元（約2,106港元）。

事實上，自Google、Microsoft、Meta及Amazon等科技巨企去年起宣布大幅增加資本開支以來，記憶體及存儲晶片價格已升至原來約4倍。TechInsights更預計，相關晶片價格將持續上升至2027年。

擬用現金儲備增記憶體供應

面對供應緊張，庫克表示，蘋果準備動用現金儲備以增加記憶體供應，但未有透露具體安排。他承認，AI超大規模雲端服務商正以3至5年合約及巨額預付款鎖定供應，蘋果要匹配相關條件並不容易。

被問及是否會自建記憶體及儲存晶片工廠，庫克明言不會，稱蘋果不可能做所有事情，並清楚知道自身擅長的範疇。報道又引述知情人士指，蘋果每年在記憶體及存儲晶片上的開支達逾百億至數百億美元，是全球最大客戶之一。過去蘋果可憑龐大採購規模壓低供應商價格，但在AI公司湧入市場後，蘋果亦需要面對排隊搶貨的局面。

庫克：「百年一遇的洪水」

另一方面，製造PC、遊戲機及智能手機的企業已陸續加價，包括惠普、戴爾及任天堂。摩根士丹利估計，今年美國智能手機及PC價格將上升15%。庫克形容，自己在電子供應鏈工作逾40年，從IBM、Compaq到蘋果，從未見過過去6個月這種大宗商品價格波動。他形容今次晶片成本急升是「百年一遇的洪水」，在其職業生涯中未曾見過類似情況。