香港初創企業用AI數量按年急升4.7倍 調查機構：企業更「AI原生」
更新時間：21:25 2026-06-17 HKT
發佈時間：21:25 2026-06-17 HKT
發佈時間：21:25 2026-06-17 HKT
金融科技公司Aspire研究顯示，香港初創企業的AI使用量按年激增473%，其中以AI編程助手Cursor最受歡迎，反映本地初創正高速融合AI建立業務流程。
AI編程助手成初創必備入門工具
報告分析超過1萬間新加坡及香港企業的匿名交易數據，涵蓋AI及軟件、薪酬、商務旅遊及工作空間等開支模式。調查發現，香港初創企業沿用AI數量按年增長473%。由於主流AI聊天工具在本地機構常受存取限制，Cursor等AI編程助手已成為香港初創界入門必備的AI工具。新加坡方面，企業則傾向深度整合多個AI平台，Anthropic的Claude用戶增長258%，開支更激增17倍。
商務旅遊方面，香港初創企業機票開支按年增長250%，佔整體旅遊開支46.3%，酒店住宿開支同步反彈，顯示創辦人及管理團隊正加強面對面交流。
港企薪酬中位數17600元
薪酬方面，香港企業薪酬中位數按年上升31%至2,266美元（約17,674港元），平均薪酬亦增長14%至4,673美元（約36,449港元）。辦公室相關開支按年增長近5倍，主要集中在靈活及聯合辦公空間，而非傳統長租合約，反映中小企在控制成本同時重返實體辦公環境。
Aspire聯合創辦人兼行政總裁Andrea Baronchelli表示，初創企業是更廣泛商業趨勢的先行指標，今次報告顯示的變化速度驚人，企業正變得更「AI原生」、更分散，亦更具適應力。
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