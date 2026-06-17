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中電指AI技術與香港戰略定位融合 助內企先進能源技術出海

商業創科
更新時間：20:35 2026-06-17 HKT
發佈時間：20:35 2026-06-17 HKT

中電控股（002）首席執行官蔣東強表示，中電已將人工智能（AI）全面納入企業數字化發展藍圖，貫穿資產營運、客戶服務及員工賦能，目標把AI技術轉化為業務增長動能。他強調，中電始終堅持負責任地使用AI，以透明度、問責制、公平性與私隱保護為核心原則，打造強而有力的AI治理體系，並使AI的部署符合社會期望與價值理念。

蔣東強稱，中電正積極推動AI技術與本港戰略定位深度融合，支持香港發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」雙重角色，促進內地先進能源技術與全球市場對接，讓更多「中國方案」惠及國際。

中電：支持本港首個五年規劃

另外，第十三屆粵港澳電力企業高峰會於本月15至17日在澳門舉行，來自四家企業的超過70名管理層代表出席了會議和交流活動。中電在會上表明，將全力支持香港首個五年規劃，配合國家「雙碳」目標及推動「人工智能+」行動，冀憑藉電能專業助力香港對接國家規劃，把握減碳及AI融合的發展機遇。

粵港澳電力企業高峰會自2011年起由四地電力企業合辦，旨在加強溝通協作與科技創新，為粵港澳大灣區發展提供可靠的能源保障。今屆主題為「人工智能與能源高質量發展」，由澳門電力主辦，探討AI技術在能源轉型中的應用場景與發展路徑。

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