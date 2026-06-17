怡斯萊與英航延長可持續航油協議 節省倫敦至紐約班機34萬個經濟艙碳足跡

中華煤氣（003）孵化的可再生燃料生產商怡斯萊（EcoCeres）宣布，與英國航空公司的可持續航空燃料（SAF）供應協議延長至2030年底。新協議下，怡斯萊提供的SAF預計將幫助英國航空減少約19.8萬噸生命周期碳排放，相當於抵消倫敦至紐約直飛航班約34.1萬個經濟艙往返座位的碳足跡。

100%廢料生產SAF

怡斯萊的SAF採用100%廢料基原料生產，如廢棄食用油，與化石航空煤油相比，可減少高達94.4%的生命周期溫室氣體排放。SAF無需改造即可在現有飛機和機場加油基礎設施中使用。

怡斯萊行政總裁Matti Lievonen表示，是次合作延續體現雙方夥伴關係的牢固，以及共同致力於加速航空業脫碳解決方案的決心。

怡斯萊：凸顯航空價值鏈長期合作重要性

怡斯萊亦指，是次協議延長凸顯航空價值鏈長期合作的重要性，有助支持SAF市場發展，將持續提升生產能力，以滿足航空業對可再生燃料日益增長的需求。

怡斯萊由中華煤氣孵化，利用自主研發技術將生物質廢料轉化為可再生燃料，目前主要生產SAF、可再生柴油及可再生石腦油。