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螞蟻集團去年研發投入350億人幣創新高 佔收入逾一成

商業創科
更新時間：19:17 2026-06-17 HKT
發佈時間：19:17 2026-06-17 HKT

螞蟻集團發表2025年度可持續發展報告，披露去年研發投入達350.3億元人民幣，創歷史新高，連續4年研發投入佔營收比例超過10%。研發重點聚焦於基座人工智能（AI）大模型、AI賦能的支付及生活服務，以及AI健康服務等領域。

AI健康應用「螞蟻阿福」用戶破億 AI支付完成3億筆

截至今年2月，螞蟻集團旗下原生AI健康應用「螞蟻阿福（AQ）」用戶數突破1億，串聯內地逾5,000家醫療機構，約2,000名醫生在平台開設「AI分身」提供7x24小時在線服務，超過30%用戶為中老年人，支持十餘種方言，守護8,400萬名三線及以下地區用戶健康。

支付寶方面，螞蟻剛推出AI版「阿寶」，協助約10億用戶透過AI智能體獲取上萬種服務，已啟動邀請測試。截至今年5月，支付寶完成3億筆AI智能體支付，集團具備全棧AI原生支付體系，涵蓋面向消費者的AI付、AI錢包，以及面向企業的AI收和Token Pay解決方案。

開技術開源與綠色減碳雙軌並行

技術研發方面，螞蟻去年投入研發百靈大模型家族和靈波具身基座模型，並開源Ling-1T系列萬億參數大語言模型及4款具身智能核心模型。

綠色低碳方面，集團已連續5年實現營運排放碳中和，2025年範圍一、二絕對碳排放量較基準年下降55.32%，繼續堅持2030淨零排放目標。
 

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