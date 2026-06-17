和電香港推一系列AI創新產品及服務 指定5G計劃送800億Token

和記電訊香港加快布局人工智能應用市場，公布一系列涵蓋旅遊規劃、技能培訓、模型平台及智能穿戴裝置的AI產品與服務，並聯同本地及內地合作夥伴，嘗試由傳統流動通訊服務進一步延伸至個人及企業AI生態。當中包括推出自家開發的「3AI旅遊助理」、引入跨平台大模型路由平台BasicRouter，以及率先在港推出INMO GO3 人工智能眼鏡，反映電訊商正加快尋找新應用場景及增值服務收入來源。

和記電訊香港執行董事及行政總裁何偉榮表示，旅遊及出差是目前較容易落地的AI應用場景，因此公司技術團隊開發「3AI旅遊助理」，除了可提供個人化行程建議外，亦結合電訊商本身優勢，向客戶提供更合適的漫遊使用建議及相關外遊優惠，希望把AI功能與外遊通訊服務結合。按公司介紹有關服務將於7月初推出，3香港及3SUPREME客戶可透過網站或應用程式登入相關頁面使用。

和記電訊香港控股執行董事及行政總裁何偉榮（左）及和記電訊香港創新業務及發展主管管紀東。

除旅遊應用外，和記電訊亦加強AI教育及工具平台部署。何偉榮指出公司已與本地AI平台DotAI合作推出不同AI課程，協助客戶提升對AI工具的理解及應用能力。另一方面，隨着用戶使用AI服務日益增加，不同平台各自收費、分別購買代幣及設定帳戶，逐漸成為常見痛點，因此3香港夥拍本港初創Basic World AI，引入名為BasicRouter的一站式大模型路由平台，讓客戶透過單一介面存取約70個主流大型模型，包括Claude、Gemini及GPT等，毋須逐一在不同平台購買及切換。

和電同時以優惠方式推動客戶試用相關服務。根據發布內容，公司將向新上台或續約指定5G月費計劃客戶送出合共800億個AI詞元（Tokens），供客戶體驗BasicRouter平台的大模型功能。個人客戶亦可優惠報讀DotAI提供的網上職場AI速成班。企業客戶方面，和電則提供阿里雲桌面AI辦公代理QoderWork，以及DotAI數碼營銷平台AI代理Advoo的優惠方案，協助中小企加快AI轉型步伐。

硬件方面，INMO上海影目科技創辦人兼行政總裁楊龍昇介紹INMO GO3時表示，產品主打日常佩戴及商務應用，具備同步口譯、AI會議輔助及演講提示等功能，並設有防窺光學設計，以提升私隱及商業資訊保護。他又稱產品採用可快速更換電池設計，配合便攜充電盒，以改善續航問題，並認為未來智能穿戴將朝向結合眼、手、耳的多模態互動發展，因此該產品除眼鏡外，亦可配合智能戒指及無線音箱使用，以提升用家體驗。公司希望借助3香港及3Supreme的零售網絡和服務體系，把相關產品引入本港市場。

近年電訊業的傳統連接業務增長放緩，可見電訊商不止於銷售單一產品，而是希望透過門市網絡、月費計劃及合作夥伴方案等方式，嘗試拓展中小企及個人業務。