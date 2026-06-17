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跨境展業整治惹關注 吳清稱市場存在誤讀 支持合法渠道跨境投資

商業創科
更新時間：13:09 2026-06-17 HKT
發佈時間：13:09 2026-06-17 HKT

據內媒報道，中證監主席吳清在2026陸家嘴論壇上表示，近期市場關注跨境展業整治，當中存在一些誤讀。他強調，整治對象是未在內地持牌、卻在內地開展跨境證券交易服務的機構，並非投資者跨境投資。

吳清表示，證監會近期會同有關方面，堅決查處個別機構違法違規跨境展業問題，下一步將推動健全跨境監管協調機制，強化日常資訊共享及市場溝通。

監管方向是「開正門、堵偏門」

吳清指出，監管方向是「開正門、堵偏門」，既支持合法合規跨境投融資活動，亦依法打擊各類跨境違法行為。他又稱，對投資者通過合法渠道進行跨境投資，監管部門仍會給予支持及有效保護。

中國證監會等八部門上月已印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》，提出經過兩年集中整治，全面取締境外證券期貨基金經營機構非法跨境經營活動。方案同時要求，引導投資者通過港股通、QDII及跨境理財通等合法渠道進行境外投資。

值得留意的是，證監會5月22日通報，依法對老虎、富途、長橋境內外相關主體在內地非法經營證券業務等行為立案調查，並作出行政處罰事先告知。證監會指，相關主體未經核准，亦未取得內地證券業務許可，卻在內地開展證券交易營銷推廣、處理交易指令等服務並取得收益，構成非法經營證券業務。

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