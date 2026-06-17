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銀行公會組團訪杭州 研金融服務支援內企出海 融合科技創新

商業創科
更新時間：12:29 2026-06-17 HKT
發佈時間：12:29 2026-06-17 HKT

香港銀行公會代表團完成北京訪問後，轉赴杭州展開一連兩日考察，探討香港如何對接國家「十五五」規劃機遇，並進一步發揮國際金融中心優勢，支持科技創新與金融服務融合。代表團成員包括金管局及多家銀行業界代表。

代表團期間先後走訪多家科技企業，涵蓋汽車製造、生物科技、金融科技及智能機器人等領域，了解長三角科創企業發展情況，並就香港銀行業如何支持中資企業出海、創新金融服務模式，以及拓展金融科技應用等議題交流。

圖1：香港銀行公會代表團走訪汽車製造企業，了解智能電動車的前沿技術發展。
圖1：香港銀行公會代表團走訪汽車製造企業，了解智能電動車的前沿技術發展。
圖2：香港銀行公會代表團走訪研發生產機器人的科技公司，體驗國產智能機器人的最新技術與應用。
圖2：香港銀行公會代表團走訪研發生產機器人的科技公司，體驗國產智能機器人的最新技術與應用。

孫煜：香港是內企出海首選平台

香港銀行公會主席、中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，國家「十五五」規劃提出支持香港建設國際金融創新科技中心，加上北部都會區建設推進，「南金融、北創科」的新產業格局將成為香港未來發展動力。

他指出，中資企業出海已成大勢所趨，香港具備「背靠祖國、聯通世界」優勢，是內地企業走向全球的首選平台。今次走訪杭州多家前沿科技企業，有助銀行業更深入了解科創企業需要，推動金融資源與科技創新更精準對接。

孫煜又指，香港銀行業將繼續提供貿易融資、跨境財資、投融資及資本市場服務等多元化出海金融服務，協助企業以香港為啟航點布局全球市場，推動內地科創企業與香港金融業相互配合。

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