滙豐推數碼貿易融資 助企業最快數分鐘提款

滙豐宣佈，推出數碼貿易融資方案HSBC TradeCash（滙豐智匯融），協助企業更快取得營運資金，客戶只需上載銷售發票資料，即可提取貸款。

該行提到指出，客戶透過滙豐財資網（HSBCnet）提交所需文件，經網上批核後，最快可於數分鐘內提取融資，有關服務稍後亦將擴展至滙豐商務「網上理財」。該行又提到，香港近期貿易表現向好，今年首4個月本港整體商品出口貨值按年上升35%，隨着出口活動更為活躍，企業在訂單數量增加下，或會面對更大的流動性壓力，因此及時取得資金對企業尤為重要。

滙豐環球貿易方案部亞洲區主管高雅德（Aditya Gahlaut）（左）。

由紙本繁複流程 轉向數碼方案

滙豐環球貿易方案部亞洲區主管高雅德（Aditya Gahlaut）表示，香港貨物和資金流動頻繁，企業能否迅速將銷售轉化為營運資金，往往是成功關鍵。他指出，HSBC TradeCash協助賣家減輕由發票到收款期間的資金積壓問題，隨著資金回籠，企業可加快再投資步伐，鞏固供應商與買家之間的合作關係，並進一步擴展業務。

他續指，貿易融資正由紙本為主的繁複流程，逐步轉向更即時的數碼方案，以配合現今的供應鏈運作與付款周期；而滙豐在香港市場位居領導地位，貿易融資市佔率接近三成，將繼續發揮規模與專業知識，為客戶提供更即時和靈活的融資。