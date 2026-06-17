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宏利據報撤回高槓桿保單產品 因產品受監管機構關注

商業創科
更新時間：11:51 2026-06-17 HKT
發佈時間：11:51 2026-06-17 HKT

據彭博引述知情人士報道，宏利金融（945）已撤回一款針對香港高淨值客戶的高槓桿保單產品，因相關產品受到監管機構及競爭對手關注。該產品容許富裕客戶以接近4倍槓桿購入名義價值8,000萬美元的保單，並聲稱回報超過10%。

固定貸款利率3.39厘

根據推廣資料顯示，客戶須先投入1,440萬美元，另以固定貸款利率3.39厘借入5,600萬美元，期限5年。相比之下，目前市場上其他供零售客戶使用的保單貸款利率約為7厘。知情人士指，雖然保費融資（即以壽險保單價值借貸）是高淨值人士常見安排，但今次產品因槓桿較進取和融資成本異常低而受到關注。

宏利稱定期檢視保單服務

宏利發言人回應傳媒查詢時表示，公司會定期檢視保單服務，並在日常營運中作出調整，又稱集團仍致力滿足客戶需要。保監局行政總監張雲正則指，保監局不評論個別個案。不過，他指監管機構留意到業界有「一些保費融資及相對創新的金融安排」，並會繼續聚焦保障保單持有人利益。

保監曾提示保費融資風險

事實上，保監局過往已多次提醒消費者留意保費融資風險，包括最終回報或低於預期、可能出現意外利息成本，以及提早退保時或面對重大損失。保監局資料亦顯示，若利率上升，保費融資借貸成本會增加，並可能拖低回報，甚至令保單持有人錄得損失。

為加強保單持有人保障，保監局早前亦公布，自2025年7月1日起，分紅保單利益說明的演示回報率設上限，其中港元保單上限為6厘，非港元保單上限為6.5厘。保監局表示，措施旨在銷售時讓保單持有人維持較現實的預期；不過，保險公司仍可派發高於說明文件所列回報的紅利。

內地客去年貢獻628億新造保費

報道又提到，今次宏利撤下相關安排，正值跨境財富渠道受到更嚴格審視。目前內地當局已收緊對境內券商的監管，本港銀行亦加強審查內地訪客新開銀行戶口，而過往資金流入香港保險業，一直是國際保險公司及私人銀行服務吸引內地富裕客戶的重要收入來源。保監局數據顯示，2024年內地訪客新造保費達628億港元，按年升6.5%，佔香港保險市場總額28.6%。

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