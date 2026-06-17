滙豐夥Google Cloud擴大AI應用 料重點項目增逾億美元收益或提升效率

滙豐控股（005）表示，將使用Alphabet旗下Google Cloud在其全球業務中擴大AI應用，並預期每個重點項目可帶來逾1億美元額外收入增長或效率提升。該行又指，這項多年期合作將協助滙豐未來兩年新增逾200個AI應用案例。

據彭博報道，滙豐是首批較明確交代AI部署的全球大型銀行之一。該行將與Google Cloud及Google DeepMind工程團隊合作，開發新的AI工具及方案，並使用Google最新Agentic AI能力，包括Gemini模型及Gemini Enterprise Agent Platform。

合作聚焦三大範疇

另據路透報道，滙豐今次合作將聚焦三大範疇，包括為財富管理客戶提供更個人化支援、改善金融犯罪風險管理，以及協助前線員工減少行政及會議準備時間，而目前更已有600個應用在Google Cloud上運行。滙豐行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）表示，與Google Cloud的合作有助員工掌握面向未來的工具，支持滙豐打造更簡單、敏捷、快速及個人化的銀行服務。

外界憂AI技術影響就業前景

另一方面，早前有報道指滙豐考慮未來數年削減約2萬個職位，佔全球員工約10%，引發市場關注。艾橋智（Georges Elhedery）則曾表示，即使AI應用更廣泛，員工仍是銀行業的核心，以安撫市場。

不過，多家華爾街大型銀行高層已開始談及AI對職位的影響。摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）去年12月表示，相關技術「將會消除職位」；花旗行政總裁范潔恩（Jane Fraser）亦指，部分職位「將不再需要」；高盛總裁John Waldron則形容，部分員工猶如「人力流水線」，具備被自動化取代的空間。