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港畢業生就業信心遠高全球平均水平 9成海外留學生擬回流發展

商業創科
更新時間：09:45 2026-06-17 HKT
發佈時間：09:45 2026-06-17 HKT

香港特許金融分析師（CFA）協會公布《2026年全球畢業生前景調查》結果，發現香港畢業生對職業前景的信心在全球受訪地區中位居前列，71%的受訪者對其前景評分達8至10分（滿分為10分），遠高於全球平均水平的59%，另有9成海外留學生計劃回流香港發展。CFA協會亞太區考試發展高級總監楊啟之解釋，香港畢業生的信心較高，主要因為已裝備好自己，以及了解僱主要求。

58%完成學士課程即就業

58%香港畢業生擬在完成本科課程後，立即投身職場。楊啟之解釋，去年香港新股集資額排全球第一，恒指由2萬點以下回升至25000點水平，反映行業前景正面，故香港畢業生認為機不可失，採取務實的態度，先累積工作經驗「儲彈藥」；再取得專業資格，令仕途更好；及後才考慮會否報讀學士後課程，因為本地教育情況穩定，尤其是大專院校提供優質教育。

然而，97%的香港畢業生認為持續進修是不可或缺，另高達62%的受訪者認為，相比起研究生學位，專業資格對推動職業發展更具價值。

75%人善用AI工具求職

人工智能（AI）方面，38%的香港畢業生認為它對求職沒有負面影響，另有37%則認為它讓求職變得更容易。約75%畢業生已在求職過程中積極使用AI工具。隨着AI在職場日益普及，79%的受訪者將培養人際技能視為首要的發展方向。楊啟之提及，AI衍生未來新工種，包括審核AI數據、AI合規和風控，以配合各地的AI監管。

是次的調查於今年3月18日至4月6日期間透過網上問卷完成，共訪問9023名年齡介乎18至25歲、正在攻讀，或已於過去3年內畢業取得學士或以上學位的受訪者。調查市場涵蓋英國、美國、內地、香港等，當中香港受訪人數為300人。

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