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貿發局60周年論壇聚集六屆主席 馬時亨稱把握十五五機遇 「未來一片光明」

商業創科
更新時間：20:30 2026-06-16 HKT
發佈時間：20:30 2026-06-16 HKT

貿發局今年踏入60周年，於灣仔會展中心舉行「未來60論壇」及60周年酒會，雲集六屆主席，吸引逾1000位來自政商界的嘉賓出席。現任主席馬時亨表示，局方會繼續把握十五五規劃帶來的機遇，積極配合政府工作，支援內地企業出海，推動本港成為「超級貿易平台」及「超級聯繫人」。他指出，貿發局與香港一同成長，一直以韌性面對挑戰，直言「未來一片光明」，並相信這份韌性將帶領機構與香港邁向下一個60年。

鄧蓮如：香港最美好還在後頭

貿發局五名前主席均有發言，前主席鄧蓮如透過錄像表示，香港優勢在於「敢做敢拼」的精神、普通法制度、獨立司法及低稅制，更重要是背靠近15億人口的內地市場。 她強調，即使外圍環境充滿不確定性，香港根基依然穩固，具備把握國家在科技及人工智能等領域創新優勢的條件，認為「最美好的還在後頭」。

馮國經指融入國家大局成最大機遇

論壇重點環節由多位前主席分享任內關鍵時刻及未來定位。馮國經指出，未來香港面對最大的機遇與挑戰，是如何更好融入國家發展大局，認為大灣區與「一帶一路」將成為香港發展的「雙引擎」，貿發局可在引入海外資金、人才及技術方面，扮演「超級聯繫人」及「超級增值人」。

吳光正：港屬高生產力服務平台

另一名前主席吳光正指出，目前全球只有中國與美國兩個「國內且同質化」的巨型市場，而歐洲市場較為碎片化，其他市場規模偏小，相反中國大陸市場具有強大優勢，以14億人口構成的大陸市場交易量龐大、競爭激烈，迫使企業不斷創新及提升技術表現，堆疊出強勁的市場驅動力。他又認為，香港最大優勢在於毗鄰內地這個巨型市場，同時保留獨特制度優勢與友善的營商環境，「本質上是一個高生產力的服務平台」，現時本地生產總值94%來自服務業。

吳光正強調，香港須在金融、教育、醫療等範疇累積「關鍵規模」，當平台具備足夠體量後，價格不再是決定因素，效能與創新才是關鍵，而「一國兩制」下的制度安排，是其他地方難以複製的比較優勢。

蘇澤光：貿發局「非官非商」身分特殊

曾同時擔任貿發局主席及總裁的蘇澤光則回顧，當年會展中心第一期成為香港由製造中心轉型為轉口港的重要支點，而1987年貿發局在中英關係緊張之際，設立首個內地辦事處，其後陸續於內地及海外拓展據點，憑藉「非官非商、亦官亦商」的特殊身份和多年累積的人脈，建立出無與倫比的在地滲透力。至於前主席羅康瑞的任期與「一帶一路」密切相關，他相信，「一帶一路」是21世紀最重要國際倡議之一，香港可在其中發揮關鍵「超級聯繫人」功能。

貿發局酒會由行政長官李家超主禮，會場內設布「60周年專題展覽」，以「超級貿易平台」、「超級聯繫人」、「超級增值人」及「超級夥伴」四大主題，展出貿發局過去60年如何與香港企業一同應對環球挑戰、開拓國際市場。

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