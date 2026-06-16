支付寶推出AI版本「阿寶」 憑對話完成工作 資產維持用戶掌管

螞蟻集團公布，正式推出AI版支付寶「阿寶」，支付寶用戶可「往右一滑」體驗，提供上萬種服務，透過對話框完成。螞蟻指，阿寶新版本已啟動邀請測試，將逐步向所有用戶開放和迭代。

螞蟻表示，「阿寶」是全球首個完成全端AI化的超級應用，支付寶通過全新交互方式，將龐雜的服務體系折疊進一個對話入口，讓辦事從「人找服務」轉向「說話直達」。

「支付寶資金管理永遠掌握用戶手上」

有關錢包服務，螞蟻指出，支付寶並沒有交予AI，而是用一個獨立的「資產」頁面呈現，過去分散在餘額寶、小荷包等地方的資金明細全部整合一起。螞蟻集團支付寶事業群總裁李俊表示，支付寶資金管理權限永遠掌握在用戶手上，「我們也持續承諾『你敢付，我敢賠』，安全保障體系還會持續增強。」

支付寶同時設原版及AI版

螞蟻指，更新後的支付寶仍保留原版本和AI版，用戶可根據習慣自由切換，未來支付寶亦將推出面向開發者、商家與服務商的Agent（智能體）開放平台，合作伙伴無需額外開發即可接入Agent生態。