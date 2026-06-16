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Equinix在港第六個數據中心落成 金融業客戶為主 AI運算需求大

商業創科
更新時間：18:12 2026-06-16 HKT
發佈時間：18:12 2026-06-16 HKT

全球數碼基礎設施公司Equinix位於荃灣的第六個香港數據中心HK6今日（16日）開幕，投資額約1.24億美元（約10億港元）。Equinix香港區董事總經理韓祖恩指出，HK6首階段已獲大量客戶承諾進駐，主要集中在金融服務業，部分雲端服務商及網絡公司則搶先加入，亦開始見醫療行業客戶，反映市場對AI基礎設施的需求極為殷切。

連接港深創科園 提供極低時延服務

Equinix 亞太區總裁Cyrus Adaggra表示，數據中心機櫃功率密度已由5年前約2至4kVA（千伏安），提升至目前8至15kVA，若採用Nvidia晶片更可高達200kW（千瓦），現時AI運算對基礎設施的要求正急速攀升。HK6直接私有連線至港深創科園（HSITP），為園區租戶及初創企業提供極低時延的數據交換服務。

數據中心最多3550個機櫃

Equinix在港營運25年，HK6為其過去10年最大投資項目。該數據中心樓高17層，首階段提供1,000個機櫃，全面落成後將增至3,550個。數據中心內設有由Equinix聯同慧與科技（HPE）及Nvidia建設的「AI Discovery Hub」，為企業提供開源AI測試環境，讓客戶在接近實際運作條件下驗證AI應用效能，降低投資風險。

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