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港機與日本航空等成立合資企業 斥28億於越南建維修設施

商業創科
更新時間：17:41 2026-06-16 HKT
發佈時間：17:41 2026-06-16 HKT

太古（019）旗下港機集團公布，與太陽集團、豐田通商及日本航空就成立合資企業達成協議，於越南廣寧省雲屯國際機場建立全新維修設施，合共斥資3.6億美元（約28億港元）。新設施預計將於2028年投入運作。

成越南最大維修機庫

港機指，項目須取得政府與監管部門批准，該全新基地維修設施佔地約17萬平方米，將成為越南規模最大的維修機庫，設施以四個廣體飛機泊位的機庫為核心，中間泊位可靈活用於窄體飛機維修，同時規劃於後方興建一座多層行政及配套大樓，連同附屬建築、工程備件及物料庫、發電站、餐廳及培訓室，成為一個綜合基地維修樞紐，支持高效營運及未來拓展。

創造逾千高技術職位 在越南招聘

港機表示，該項目預計可創造超過1,000個高技術職位，而港機已開始相關工作，招聘越南員工，並安排他們到公司廈門設施接受培訓。該公司又指，已計劃在營運中引入先進的數碼工具、技術驅動流程及人工智能，為當地人才提升新一代航空支援及相關科技技能的機會。

港機集團與太陽集團（Sun Group）、豐田通商（Toyota Tsusho）及日本航空（Japan Airlines）就成立合資企業達成協議。
港機集團與太陽集團（Sun Group）、豐田通商（Toyota Tsusho）及日本航空（Japan Airlines）就成立合資企業達成協議。

港機集團行政總裁邵瑞德表示，成立合資企業標誌港機集團在亞洲發展策略和拓展越南航空維修能力的重要里程碑，透過結合港機在全球飛機維修、修理及大修（MRO）領域的實力，以及各合作夥伴的互補優勢，推動越南航空業生態系統的長遠發展。

連同越南雲屯國際機場納入業務版圖，港機預計將合共營運31個廣體飛機泊位，以及10個窄體飛機泊位，每年提供約1,000萬基地維修工時，並在各地社區創造額外約2,000個就業機會。

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