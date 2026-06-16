螞蟻加入本港出海專班 今年協助「走出去」商戶增65%

財經事務及庫務局局長許正宇率領30多人港府金融代表團訪問杭州，並考察螞蟻集團總部。期間，螞蟻集團宣布加入香港特區政府推出的出海專業服務平台，支持「內地企業出海專班」，透過旗下螞蟻國際全球賬戶服務品牌WorldFirst及商戶支付平台Antom，為企業提供跨境支付、賬戶營運及資金管理等綜合金融解決方案。

內地出海商戶增長65% 覆蓋電商AI等新興產業

螞蟻表示，2026年至今，藉助螞蟻國際業務經香港出海的內地商戶數按年增長逾65%，涵蓋電商、AI創業、創意產業、航空及新能源汽車等新興領域。螞蟻國際全球賬戶服務已協助企業實現「一個賬戶賣全球」，一鍵連結130多個電商平台，進軍220多個國際市場；WorldFirst則提供全球收款、付款、貨幣兌換、小微商家信貸等服務；Antom則在香港建立本地收單站點，助企業接入300多種支付方式，支持140多種幣種交易。

許正宇表示，香港將深化內地與香港金融合作，發揮「超級聯繫人」與「超級增值人」角色，助力內地企業「拼船出海、行穩致遠」。投資推廣署署長劉凱旋稱，螞蟻的加入將豐富專班服務能力。

螞蟻集團高級副總裁陳磊明表示，香港是螞蟻出海錨點，集團將結合全球網絡優勢，為企業提供一站式跨境金融服務，並藉助AI智能體技術，從香港開發面向全球的創新產品。

長遠布局科創金融

螞蟻集團表示，旗下AlipayHK服務500萬活躍用戶，螞蟻數科去年獲港府授予「重點企業夥伴」稱號，並將海外總部設於香港，去年10月購置銅鑼灣商業寫字樓作為香港總部。面向未來，螞蟻表示將持續通過政企創新實踐、全球支付和商業數字化網絡以及FinAI創新，深化與香港金融服務社群的專業協作，共同在全球提升香港在技術創新、商業拓展與合規治理上的綜合影響力。

