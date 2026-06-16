OpenAI去年燒錢340億美元 研發支出佔190億美元
更新時間：16:24 2026-06-16 HKT
發佈時間：16:24 2026-06-16 HKT
發佈時間：16:24 2026-06-16 HKT
據外媒引述消息報道，OpenAI去年開支高達340億美元，以鞏固其在人工智能市場的領先地位，以及鋪路上市。公司財務數據顯示，OpenAI去年花費約190億美元用於研發，另有近60億美元用於銷售及營銷，其餘為其他營運成本。
收入仍遠不及成本
另一方面，雖然OpenAI已躋身史上增長最快的企業之列，但收入仍遠不及其暴增的成本。公司去年收入約130億美元；到2025年底，每月收入達20億美元，並高於2024年底每季10億美元的水平。至於OpenAI虧損大增近7倍，從2024年的50億美元增至2025年約390億美元，主因是與公司先前架構相關的非現金會計費用，而非基本營運狀況。
報道指，OpenAI大舉投入研發，反映生成式AI競爭持續升溫，科技公司正加快投放資金於模型訓練、算力及產品商業化。同時，OpenAI近年亦積極擴大基建版圖，官方資料顯示，其Stargate人工智能基建項目原擬於4年內投資5,000億美元，並在美國建設10吉瓦AI基建。
算力為收入增長關鍵
OpenAI在官方資料中表示，算力是推動模型研發、產品部署及收入增長的關鍵。公司目前的基建策略橫跨多個雲端及晶片合作夥伴，包括Microsoft、Oracle、AWS、CoreWeave、Google Cloud、Nvidia、AMD及Broadcom等。
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