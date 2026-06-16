環聯指信⽤卡及私⼈貸款市場保持穩定 受惠消費活動持續

環聯發佈2026年第⼀季《信貸⾏業分析報告》顯⽰，受惠於穩健的應繳款項結⽋增⻑及還款表現，信⽤卡及私⼈貸款市場⼤致保持穩定，但循環貸款及信⽤卡貸款活動持續下跌，反映⾦融機構更審慎取態及市場需求疲弱。環聯亞太區研究與諮詢⾼級總監孫威瀚表⽰，有關趨勢反映香港金融服務市場並非處於全面擴張周期，而是邁向更為均衡的發展格局。

信⽤卡應繳款項結⽋增近5%

報告指出，香港信⽤卡市場首季表現穩健，儘管整體信⽤卡帳⼾數量有所下跌，但應繳款項結⽋及每位消費者的平均結⽋均分別按年上升4.9%及3.6%，可⾒消費活動持續。

信⽤卡新卡發卡量亦有⾒改善，雖然2025年第四季的新增貸款宗數按年微跌1.1%，但跌幅已較前幾季度收窄。同時，Z世代於新卡總發卡量的佔比也從去年同期的26.3%顯著上升⾄29.4%，反映年輕消費者於信⽤卡市場上的參與度持續上升。

風險⾓度⽽⾔，帳⼾及消費者層⾯的逾期還款率均⼤致不變，⽽應繳款項結⽋的逾期還款率亦僅按年上升1個基點⾄0.23%。

新增私⼈貸款信貸額增逾12%

今年首季新增私⼈貸款的信貸額按年顯著增⻑12.1%，帶動整體應繳款項結⽋按年上升3.6%，同期私⼈貸款帳⼾總量亦增1.3%。同時，每位消費者的平均結⽋上升2.7%，⽽持有現有私⼈貸款帳⼾的消費者亦輕微增加1.6%。有關數據均顯⽰，⾦融機構正積極讓更多消費者進入私⼈貸款市場。

帳⼾及消費者層⾯的逾期還款率分別下跌2個基點⾄0.84%及5個基點⾄0.95%；應繳款項結⽋的逾期還款率亦有所改善，減少2個基點⾄0.55%。整體⽽⾔，私⼈貸款市場需求穩定，且貸款供應充⾜，表現持續向好。

新增循環貸款宗數大跌40%

相較於信用卡及私人貸款市場新增貸款宗數穩健增長，隨著部份數字銀行因逾期還款率上升而減少提供低額度信貸產品，2025年第四季的新增循環貸款宗數延續全年走勢，按年下跌40%。新增貸款多由傳統金融機構及財務公司批出，其較高的信貸額度帶動新增戶口的平均信貸額按年錄得24.8%升幅。雖然持有循環貸款結欠的消費者按年減少9.7%，應繳款項結欠亦同比下跌1.6%，但年輕消費者對循環貸款仍見需求，其中Z世代佔新增貸款宗數近三分之一。

此外，帳戶層面的逾期還款率按年下跌 8個基點至 0.44%，而消費者層面的逾期還款率亦減少13 個基點，反映循環貸款市場持續調整及信貸環境更趨審慎。

信用卡貸款帳戶總數減逾12%

延續了2025年的趨勢，信用卡貸款活動持續放緩。由於部分金融機構減少市場推廣活動，2025年第四季的新增信用卡貸款宗數較去年同期下跌28.3%，導致2026年第一季的貸款帳戶總數及應繳款項結欠按年分別減少12.3%及5.6%。同時，持有活躍信用卡貸款結欠的消費者亦按年錄得12.6%的跌幅，進一步反映信用卡貸款市場的供應及需求雙雙表現疲軟。

然而，持續使用此類產品的消費者更為積極地採用其現有信貸額。新增帳戶的平均結欠增加11.7%，而每位消費者的平均結欠亦上升8%，顯示活躍於信用卡貸款市場的用戶，其貸款金額及應繳款項結欠均越來越高。