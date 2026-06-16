DeepSeek據報完成首輪融資 估值逾500億美元 採特殊架構保梁文鋒控權

據外媒《The Information》引述消息報道，DeepSeek完成了首輪融資，籌集資金超過74億美元（約577億港元），估值超過500億美元。

將資金投入合夥企業

報道指出，該輪融資要求投資者將資金投入由DeepSeek行政總裁梁文鋒管理的有限合夥企業，而非直接投資DeepSeek公司本身，以確保梁文鋒對公司擁有絕對控制權。

向投資者設5年鎖定期

此外，該輪融資對投資者的股份設定了5年的鎖定期，在此期間不得出售所持股份，且不享有投票權。不過，中國國家人工智能產業投資基金是例外，直接投資了DeepSeek，保留了投票權，而且沒有鎖定期。

報道又指，Deepseek今輪融資吸引了包括騰訊（700）和寧德時代（3750）在內的幾家中國主要投資者的興趣。

