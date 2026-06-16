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ZA Bank夥興業銀行拓跨境理財通 讓內地投資者經App開戶及投資

商業創科
更新時間：14:42 2026-06-16 HKT
發佈時間：14:42 2026-06-16 HKT

興業銀行與ZA Bank在深圳舉行「跨境理財通（南向通）全線上合作」發布會，並進行合作啟動儀式；相關南向通服務已於6月5日正式投入服務。

合資格的粵港澳大灣區內地投資者，可先透過興業銀行完成南向通「匯款專戶」的開立、資格審查及ZA Bank風險評估，其後便可透過ZA Bank App開立及使用「跨境理財通南向通」投資專戶，並投資香港合資格理財產品。

個人額度已提高至300萬

粵港澳大灣區跨境理財通自2021年推出以來持續優化，已成為粵港澳大灣區金融互聯互通的重要渠道。跨境理財通2.0實施後，投資者個人額度由100萬元人民幣提高至300萬元人民幣。

ZA Bank表示，隨着大灣區居民對跨境資產配置需求增加，南向通在清晰機制下，為合資格投資者提供更有序的跨境理財安排。今次合作重點在於全線上流程與閉環管理，進一步豐富服務選擇，讓用戶可在明確額度框架下，更有序地規劃跨境理財安排。

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