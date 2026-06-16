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百度旗下蘿蔔快跑夥PostBus攻瑞士 6月起開啟路測

商業創科
更新時間：13:07 2026-06-16 HKT
發佈時間：13:07 2026-06-16 HKT

百度（9888）旗下蘿蔔快跑與瑞士郵政旗下的郵政巴士（PostBus）合作推出的自動駕駛出行服務「AmiGo」，正式獲得聯邦道路辦公室（FEDRO）頒發的特別許可，獲准在瑞士進行公開道路上的自動駕駛測試。

公司表示，AmiGo車隊已於6月1日起，在瑞士東部聖加侖州、外阿彭策爾州及內阿彭策爾州展開公開道路測試，測試範圍約80平方公里。若符合所有安全及監管要求，AmiGo預計可於2027年啟動常規化、全無人駕駛營運，屆時乘客可透過AmiGo手機應用程式預約車輛。

定制版RT6最多載3人

集團又指，AmiGo結合蘿蔔快跑自動駕駛技術，以及PostBus在瑞士公共交通營運的經驗，並在其第六代無人車（RT6）的基礎上定制車型，旨在補充現有的公共交通網路，特別是在傳統服務無法覆蓋的區域，如博登湖畔和阿爾卑斯山麓的瑞士東部地區。

至於定制版RT6為全電動車，最多可接載3名乘客，配備超過30個傳感器，具備全方位環境感知能力。該車型特別設計可拆卸方向盤，待服務正式轉為全無人駕駛營運階段時，即可移除方向盤。

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