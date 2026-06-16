Anthropic高層據報與政府官員會面 研AI模型遭封殺爭議

據CNBC引述消息報道，Anthropic高層周一前往華盛頓與特朗普政府官員會面，試圖解決公司最新AI模型Fable 5及Mythos 5被限制使用的爭議。

政府以國安為由禁用

Anthropic表示，上周五接獲出口管制指令，當中引用「國家安全權限」，要求公司暫停任何外國人士使用其最新AI模型Fable 5及Mythos 5，不論相關用戶身處美國境內或境外。為確保符合指令，Anthropic其後直接暫停所有客戶使用相關模型。值得注意的是，Fable 5及Mythos 5於上周二發布，距離接獲禁令僅數日。

Anthropic稱僅屬「狹窄」越獄漏洞

報道指，美國政府上周五美東時間下午1時致電Anthropic，要求公司因未具體說明的國家安全威脅停用Fable 5及Mythos 5，其後於下午5時30分左右發出正式信函。在此之前，Anthropic據稱未收到任何有關國家安全威脅的通知。

Anthropic稱，相信政府的憂慮在於一個「潛在、狹窄、非普遍性」的越獄漏洞，即用戶或可繞過網絡安全防護，要求Fable 5讀取特定程式碼庫並修補軟件漏洞。不過，公司不同意僅因這類潛在漏洞，便要求召回已向大量用戶推出的商業模型。公司形容事件屬於「誤解」，並表示正努力盡快恢復模型使用權限。

與國防部爭議仍未解決

事實上，美國國防部今年3月曾將Anthropic列為供應鏈風險，禁止國防承包商使用其技術，理由是該公司據稱威脅美國國家安全。

Anthropic其後入稟控告特朗普政府，要求撤銷相關供應鏈風險指定，訴訟目前仍在進行。美國國防部長Pete Hegseth上周六亦在X發文，稱每過一天都證明將Anthropic列入黑名單是「正確決定」。