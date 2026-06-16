貝萊德再裁員近200人 18個月內第4次 涉投資及科技等部門

據彭博報道，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）展開新一輪裁員，將削減約200人，佔員工總數略低於1%，但已是該公司過去18個月內第4次削減人手。報道指，集團行政總裁Larry Fink正推動較低調、但更常態化的人手調整。貝萊德股價周一收報1042.8美元，升1.05%。

報道引述消息指出，今輪裁員涵蓋投資、營運及科技等多個職位，亦包括私人融資業務員工。貝萊德去年以120億美元收購HPS Investment Partners，為其在私人信貸領域最大型收購，相關業務亦納入今次調整範圍。

發言人：持續發展的日常紀律

貝萊德發言人表示，今次行動是「組織持續發展的日常紀律」，公司一直檢視各業務的人手配置，以更好服務客戶。

事實上，貝萊德在疫情期間曾暫停裁員，其後於2023年重啟削減人手，去年則曾兩度大規模裁員，每次約削減1%人手。