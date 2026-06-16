SpaceX兩日累飆四成 Cathie Wood旗下ARK狂掃330萬股 月內料獲納入多個指數 

SpaceX（SPCX）上市後持續成為市場焦點，由「木頭姐」Cathie Wood執掌的方舟投資（ARK Invest）旗下各ETF在該股上市首日合共大手買入近330萬股。該股上周五（12日）首日上市收報160.95美元，升19.2%；昨日上市第二日股價再升近兩成，報192.5美元，即兩日累升逾42%。

值得一提的是，SpaceX上市後有望快速獲納入主要指數。市場預期，SpaceX將於6月26日獲納入富時羅素指數，MSCI則可能約於6月29日跟進；至於納斯達克100指數，則有機會在上市滿15個交易日後納入。

ARK上周五拋售其他持倉

據ARK Invest發布的郵件聲明顯示，在SpaceX上市前一周，ARK Invest曾沽出價值近2.8億美元的持倉。披露交易紀錄又顯示，該機構上周五再出售13間公司合共約94.8萬股，總值至少4,800萬美元，當中包括AMD、Roku和百度等。

不過，ARK旗下方舟創新ETF（ARKK）上周五合共購入169.08萬股SpaceX，佔該基金組合比重達3.28%；方舟自動駕駛技術與機械人ETF（ARKQ）亦買入73.64萬股SpaceX，佔基金組合2.65%；而方舟太空與國防創新ETF（ARKX）則持有53.83萬股SpaceX，佔基金組合6.89%。

上市前已率先布局SpaceX

事實上，Cathie Wood長期看好馬斯克及其旗下企業。在SpaceX仍為私人公司時，ARK旗下方舟風投基金已率先布局。根據ARK官網資料，SpaceX上市前已是方舟風投基金第一大持倉，佔其10.35億美元管理資產規模的11.4%。

該基金亦曾透過投資馬斯克旗下社交平台X，間接持有SpaceX相關權益。馬斯克旗下xAI收購X後，今年較早前再將X與SpaceX完成業務合併。