張雲正指維持保險資金合法合規渠道來港 採前瞻監控降市場衝擊

近期內地打擊非法跨境炒股活動，阻資金外流，連帶本港部分中資銀行也拒為內地訪客開立投資戶口，令市場關注事態會否波及保險公司的內地客戶來港投保。保監局行政總監張雲正表示，該局會繼續重點維持保險資金經合法合規渠道進入本港，並主動採取前瞻監控工作，降低市場受衝擊的機會。

一直關注跨境保險合法合規

他重申，保險業監管機構一直十分關注跨境保險活動的合法合規情況，正如在2005年，保險業監理處（保監局前身）與內地監管機構協調，就「地下保單」問題對涉嫌不當銷售的保險公司或中介人進行紀律處分；又於2016年，因應有客戶利用銀聯卡在資本帳下支付大額保費，保監局協調內地部門進行調控，包括引入「重要資料聲明」以核實所有保單均在香港境內簽署，並要求保險公司收集佐證文件；在2024年，保監局與廉政公署採取聯合行動，打擊涉嫌跨境無牌違規銷售保單的保險經紀公司。

保險業有人規避監管 當局適時介入

為妥善管理保險市場，保監局於去年年中開始陸續推出演示利率水平、經紀渠道轉介費基準水平和佣金分攤安排等措施。張雲正表示，自措施推出以來，該局一直密切監察情況，並留意到有跡象顯示有市場人士透過不同方式規避監管措施，或需要局方採取跟進行動，並將適時介入並作出公布。

保監局先後於去年7月實施分紅保單演示利率設上限、去年10月將保險經紀公司向轉介人支付轉介費基準水平設定於總佣金的50%，以及由今年1月起規定分紅保單首年支付予中介的佣金不得超出總佣金70%，餘下至少5年平均分攤。