香港五年規劃｜推動國際金融中心高質量發展 深化股票、資產管理等聯動發展

港府就經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030）（香港五年規劃）展開公眾諮詢，在經濟、金融和貿易部分，諮詢文件從推動國際金融中心高質量發展、提升國際貿易中心地位、鞏固提升國際航運中心地位和國際航空樞紐四方面提出初步前瞻性的政策方向。公眾可就上述政策方向、可行的政策工具等範疇提供意見。公眾諮詢由今日（15日）起至八月十四日結束，為期兩個月。

鞏固提升作為國際金融中心和離岸人民幣中心地位

具體而言，在國際金融中心方面，諮詢文件指出，應深化股票、債券、資產管理及財富管理、保險及風險管理市場的聯動發展，鞏固香港作為全球離岸人民幣中心的地位；鞏固提升香港作為國際金融中心的地位，深度推展「金融+」賦能各業（包括金融科技、綠色金融、貿易融資等），貢獻國家「加快建設金融強國」的戰略目標；及構建大宗商品交易生態圈，加強與內地資本市場互聯互通，擴大跨境投融資渠道，便利國家企業「走出去」及海外資本「引進來」。

拓展國際經貿網絡和構建高增值供應鏈服務中心

在貿易中心方面，諮詢文件提出，應拓展國際經貿網絡，提升香港作為內地企業首選出海平台的功能，持續優化外商投資環境，引導產業發展。構建高增值供應鏈服務中心，強化香港作為國際商貿平台及專業服務樞紐的角色，推動貿易融資、保險、檢測認證、法律及仲裁等配套服務協同發展。積極推進《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》，以進一步開放服務貿易為重點，助力國家高水平對外開放；及積極促進區域數字貿易合作，加快貿易文件電子化進程等。

香港航運業應從數字化轉型及香港需擴展航空網絡及航權安排

至於在國際航運中心和國際航空方面，諮詢文件則提出的方向則涵蓋，應推進香港航運業從數字化、智能化、綠色化升級轉型；發展高增值海運服務生態圈，推動海事融資、船舶租賃等發展；及擴展航空網絡及航權安排，積極開拓中東、中亞、非洲及南美等具潛力市場；優化大灣區區域協作及多式聯運網絡；及支持飛機租賃、飛機零部件處理及交易、航空培訓及相關專業服務發展。

五年規劃應推動四大領域互相促進協同發展

當局在諮詢文件中表示，香港五年規劃應把握全球經濟格局變化、地緣政治風險、供應鏈重組及數字化轉型帶來的新機遇，推動金融、貿易、航運與航空四大領域互相促進、協同發展，進一步提升香港在國家高水平對外開放中的功能和作用。

