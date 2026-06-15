引進辦先後推6批重點企業名單 投資額達730億 新一批包括MiniMax及天齊鋰業等

香港引進重點企業辦公室運作3年多，招商引資成果突出。執行總裁彭文俊公佈，辦公室先後推出六批重點企業名單，累計124家企業落戶本港，整體規劃投資額達730億港元，預計創造25,000個就業崗位。

新一批企業海外佔比已達五成

彭文俊表示，落戶企業質素與結構持續優化，第六批企業中海外企業佔比已達五成，當局亦會加大海外招商力度。數據顯示，124家企業內52%為上市公司，18%正遞交上市申請；73%企業將香港設為海外總部，87%落戶研發中心。全球20大醫藥企業當中有7間進駐，生命健康板塊表現突出。

首五批企業營運狀況超預期

經濟實效層面，彭文俊指首五批企業營運狀況全面超預期，其中累計實際投資225億港元，較規劃高出30%；現已開設8,000個職位，超目標17%；辦公使用面積達260萬平方呎，相當於1.5個科學園二期。同時，引進辦推動企業對接本港政策，落地200餘個標桿項目，涵蓋86個臨牀研究項目、6款註冊藥物，低空經濟、自動駕駛、新能源等領域亦有多個項目有序推進。

MiniMax視港為連接中外樞紐

第六批入選重點企業代表亦先後分享在港佈局與發展藍圖。香港稀宇極智科技（MiniMax）副總裁嚴奕駿介紹，公司成立4年，為本港上市領先的AI企業，業務覆蓋全球百餘國家，個人用戶逾3億，企業及開發者客戶逾百萬。企業將香港視為連接內地與全球的樞紐，計劃以此為據點開拓東南亞市場，加強與本地高校科研合作。旗下粵語語音模型市場表現亮眼，目前主攻傳媒、語音客服領域，後續會持續迭代M3系列、海螺模型，並向金融、法律等香港優勢行業拓展應用。

天齊鋰業港團隊料增聘30多人

天齊鋰業副總經理郭麗玲表示，集團2021年在港設立公司，2022年成功上市。今年將於港深創客園設立首個海外國際研發中心，專攻電池材料研發及商業落地。香港團隊由最初4人增至現時9人，研發中心啟用後，年底計劃再增聘30多人。公司將依託香港國際金融中心優勢，佈局綠色金融、綠色債券等業務，並以香港為跳板拓展東南亞、歐美市場，長遠亦考慮在港增設辦公空間及生產線。

商米科技擬在港投資2至3億

商米科技首席營銷官蘇宏然稱，集團為商業物理AI解決方案供應商，合作夥伴逾6萬家，業務覆蓋200多個國家及地區。公司4月入選重點企業，本月順利於港股上市。集團計劃未來3年在港投資2至3億港元，將香港打造為全球數據資產總部，引進Web3人才、拓展產業生態。今年下半年，將在港落地AI樣板店，並打通商戶RWA業務流程。企業透過AI與Web3技術賦能線下商戶、解決融資痛點，後續亦會以香港為樞紐，將創新業務輻射至東南亞、歐美各地。