新都城中心世盃採「離峰消費」策略 夥商戶推24小時睇波配套 料人流及消費雙位增長

世界盃上周「開波」，本港有商場把握商機，設立24小時直播賽事及一系列主題推廣活動，商場營運商恒基兆業地產租務（二）部總經理陳德鳴表示，初段觀看及消費情況好過預期，相信可帶動商場人流及消費有雙位數增長。

借勢推「夜晨經濟」 有餐廳24小時營業

陳德鳴指，將軍澳新都城中心位於民生區，在商場睇波受眾廣泛，除了球迷外，亦有不少家庭客，目前氣氛良好。

他稱，商場期望藉此推動「夜晨經濟」，即橫跨世界盃於深夜至早晨的賽事時段，多個商場亦採取不同方式配合，例如有餐廳延長營業時間至24小時，體育用品店推出促銷優惠，甚至有多個品牌贊助商場活動。

恒基兆業地產租務（二）部總經理陳德鳴表示，世界盃商場活動反應好過預期，料今年人流及消費錄得雙位數增長。

消費旺季超前辦活動 佔銷售先機

對於本港零售市道，他指出，北上消費的影響仍然持續，不少商戶生意額仍然下跌，對商場而言，長假期的人流流失較為明顯。他稱，商場早前已加強更多推廣活動，吸引市場留港消費，更採用「離峰消費」策略，於消費旺季之前吸客，例如今年在復活節提前展開商場活動，「阻唔到市民去旅行，但係可以喺佢哋未放假，就提前興奮。」他指，新策略奏效，將在暑假旺季實施，在世界盃後無縫連接其他推廣活動。

商場提供不少睇波配套，包括觀賽區旁有小型市集。

觀賽區多項配套 有點心車、手工啤

新都城中心在世界盃期間全數直播104場賽事，首日過百名市民在觀賞區欣賞賽事，該商場提供不少睇波配套，包括安排酒樓推點心車、引入自動販賣機、設立餐飲及零售攤位等，亦預告在決賽日安排專車接載球迷到中環及旺角，方便球迷觀賞後上班。

相關新聞：

世界盃6.11開波 Now TV指通行證銷情理想 冀「夜經濟」再變習慣

太平洋酒吧稱「不計成本」播世界盃 料營業額僅增10%至15% 盼帶開心畀港人