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滙豐放售新加坡保險業務 據報安聯暫領先 交易估值或達156億

商業創科
更新時間：15:19 2026-06-15 HKT
發佈時間：15:19 2026-06-15 HKT

據彭博引述消息報道，安聯集團（Allianz）已成為收購滙豐（005）旗下新加坡保險業務的領跑者。報道指出，安聯和滙豐正在敲定交易細節，可能很快就會宣布，但談判仍在進行中，並補充指其他競標者仍然對有關資產感到興趣。

其他競標者仍有興趣

據悉，滙豐對該業務的估值最高可達20億美元（約156億港元）。報道又引述滙豐發言人表示，正對新加坡保險業務進行策略評估，尚未做出任何決定。發言人又指，滙豐致力於將新加坡打造成為國際財富管理和批發銀行中心，新加坡是集團策略的關鍵所在，也是其投資和增長的重點區域。

報道提到，滙豐曾將安聯、日本住友生命和第一生命列入新加坡保險子公司競標候選名單；在此之前，包括永明金融和日本生命保險在內的其他保險公司也曾被提及參與競標。

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