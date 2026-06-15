花旗推信用卡獎賞平台數據正面 客戶活躍度及消費額均上升
更新時間：14:20 2026-06-15 HKT
發佈時間：14:20 2026-06-15 HKT
發佈時間：14:20 2026-06-15 HKT
花旗銀行宣佈，月初於Citi Mobile App推出全新獎賞平台「Citi信用卡好「賞」星期五」後，試行階段的數據正面，成功兌換並使用電子優惠券的信用卡客戶，在花旗數碼渠道活躍度及平均消費有所上升，其平均消費額較其他客戶高出兩倍以上。
該行客戶可透過平台瀏覽、儲存及兌換心儀的電子優惠券，並可於線上及實體店消費時使用。平台每逢星期五推出全新電子優惠券，以先到先得形式發放，適用於超過500個參與商戶據點。
旅遊、餐飲等消費持續強勁
該行又提到，數碼業務持續展現強勁增長勢頭。目前，逾九成為數碼活躍信用卡客戶，同時有超過96%的財富管理交易亦經由電子渠道完成，足見數碼理財已成為客戶財務生活中不可或缺的一環，有關獎賞功能的推出正好迎合市場趨勢。
此外，該行引述Mastercard經濟研究所的洞察指出，旅遊、餐飲和品味生活等消費類別持續表現強勁，趨勢與花旗信用卡客戶消費模式不謀而合，其旅遊消費按年增長達34%，購物消費亦錄得16%增長。
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