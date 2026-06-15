港清盤及破產創21年新高 FTI稱樓價回暖 銀主盤加速出售 發展商被Call Loan風險已減

本港房地產市場去年出現「Call Loan」（要求提早還貸款）危機，並引起銀行資產質素憂慮。擅長處理債務重組的富事高諮詢（FTI Consulting）財務諮詢及企業重組部資深董事總經理周偉成指出，今年發展商被Call Loan風險較去年明顯紓緩，估計即使出現「爆煲」亦只屬零星個案；而因應樓價回暖，部分銀行已將銀主盤加速出售，但普遍仍願意討論重組方案。然而，今年本港結業潮持續，清盤及破產數字已升至21年新高，他預期今年企業清盤及個人破產數字會進一步攀升。

料發展商「爆煲」屬零星個案

周偉成表示，隨着今年樓價回升，FTI收到銀行委託處理出售接管物業（銀主盤）情況增加，旨在收回被拖欠的債務，整體而言，銀行仍願意討論，讓欠債發展商或其他公司「買時間」，例如再融資或自行出售資產。他認為，今年香港發展商面臨清盤的風險很小，就算個別企業出現違約亦屬個別因素，「雖然都係差，但其實已經好過舊年，唔會見到大規模爆。」

周偉成（中）表示，現時不少資金認為香港的資產價格吸引，正尋求收購機會。

不少資金尋求收購資產機會

他指出，現時不少資金認為香港的資產價格吸引，正尋求收購機會，當中住宅物業較多，而商業房地產需求仍不明顯，通常集中在個別項目，包括商住物業、酒店、學生宿舍等，亦有一些整幢式商業大廈受垂青。他提及，有一些本港「隱形富豪」的中小型老牌家族現時亦出手，參與投資學生宿舍。

清盤破產料續升 零售及食肆重災

不過，本港結業趨勢未停，清盤及破產數字連年上升，去年清盤呈請宗數錄831宗，法院頒布的清盤令亦達644宗，均超越金融海嘯時期，為2005年以來新高；破產呈請亦突破一萬宗，達10021宗，是2014年以來新高。

周偉成預期，今年企業清盤及個人破產數字將進一步攀升，其中零售及食肆將繼續成重災區，並提到不少公司自行結業而未有進行清盤程序，實際情況比官方數字高出不少。

私募信貸整體風險可控

近月私募信貸市場出現「擠提」風波，本港金管局亦加強關注該急速冒起的融資渠道。FTI亞洲併購業務及金融科技諮詢主管資深董事總經理黃穎濤指出，目前環球私募信貸市場蓬勃，本港近年不時出現大型併購活動，買家需較高槓桿比率，往往在傳統銀行渠道之餘，將私募信貸加入融資組合，如學生宿舍、數據中心等。

黃穎濤續指，因私募信貸的利率普遍較高，要求底層資產有穩定現金流，「只要計掂條數，有雙位數回報，私募信貸基金都非常樂意做」，而香港能做到的交易並不多，留意到有一些私募信貸基金作風會較進取搶「刁」，但整體風險仍然可控。

內房「債轉股」有增加趨勢

此外，本港上市的內房公司債務問題糾纏多年。FTI董事總經理陳衡暉指出，近年內房市場仍然調整，企業資金壓力未有改善，即使透過新債換舊債，亦不足以繼續償還債務，促使行業出現「二次重組」或「三次重組」，在新一輪債務重組採取「債轉股」的比例有增加趨勢。