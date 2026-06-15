渣打研在港自設黃金倉儲 料金價年底重越5100美元 考慮擴充交易團隊

政府積極推動香港發展成為國際黃金交易中心，渣打香港、大中華及北亞區金融市場及戰略客戶主管曾繼志透露，該行正研究在港自設黃金倉儲的可行性，以配合政府相關政策及回應客戶需求。金價方面，儘管近日曾急跌至逼近每盎司4,000美元，他仍預期年底可望重上逾5,100美元。

黃金相關收入錄高雙位數增長

曾繼志表示，大宗商品為渣打香港金融市場部重點業務之一，首季增長強勁，主要受惠地緣政治因素及分散投資需求帶動。季內與黃金相關收入按年錄得高雙位數增長，惟收入佔比不大。

曾繼志透露，渣打正研究在港自設黃金倉儲的可行性。

港或成集團首個自設倉儲市場

渣打現為港金結算公司的董事會成員之一，亦是亞洲黃金交易的三大市場參與者之一，並是少有在港設有黃金交易部門的外資行。曾繼志指，該行正研究於香港自設黃金倉儲的可行性，現正考慮不同選址。若計劃落實，香港有望成為渣打集團首個自設黃金倉儲的市場，亦將成為少有在港自設倉儲的銀行之一。

他表示，此舉除反映香港對集團具策略重要性，亦配合政府將香港打造成國際黃金交易中心的政策方向，並回應客戶需求。渣打一直就相關安排與政府保持緊密溝通。曾繼志稱，若自設黃金倉儲成立，該行可由執行交易、結算，進一步延伸至倉儲，提供全面黃金交易服務。

客戶對黃金查詢增加

曾繼志續指，自近年黃金價格上升以來，客戶對黃金的關注度及查詢有所增加，反映他們對亞洲等倫敦以外的黃金交易中心的興趣，相信隨着香港進一步完善黃金交易的市場配套，預期會有一定需求。該行未來會因應業務需求，考慮擴充黃金交易團隊。

金價年初曾升見每盎司5,595.47美元歷史高位，較去年底再飆近30%，惟近日急挫，曾低見每盎司4,024美元，蒸發今年以來累計升幅，甚至一度倒跌。曾繼志強調，渣打發展黃金業務並非着眼短線價格上落，而是看好黃金業務長遠前景。他估計金價於第3季將回升至4850美元，第4季重上5150美元，因各國央行的黃金儲備比例仍不高，而黃金被視為避險產品或為分散投資的資產類別，從其接觸客戶所得觀感其投資黃金佔比或介乎5至15%，對黃金升值前景有信心。

未見亞洲金融風暴風險

被問到上月內地打擊非法跨境炒股會否影響本港IPO及港股表現，曾繼志表示，中資企業出海是內地政策一大方向，相信不會改變；國家政策仍支持香港作為國際金融中心，便利國內外資金流動，香港不會因一、兩件事情而受到明顯影響。

至於近期亞洲個別國家貨幣大幅貶值，會否觸發亞洲金融風暴，他表示「暫時我睇唔到....未聞到呢啲味」，事關整體資金流動性良好，息口又穩定，中美全球兩個大經濟體系的基調仍強勁，客戶的取態更想趁低吸納，反映市場情緒並非太悲觀。

環球資本市場峰會明舉行

相隔約15年，渣打環球市場部將於明日在港再度主辦「環球資本市場峰會」，預計有近300位企業及投資銀行客戶參與。峰會將以「力量重塑—資本的十字路口」為主題，探討金融市場如何應對當前地緣政治與宏觀經濟格局等議題。