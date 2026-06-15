TVB前海設總部獲政策優惠 許濤：非「撤離香港」 引入AI突破傳統拍攝限制

電視廣播（TVB，511）日前宣布於深圳前海啟用落成總部，行政主席許濤接受訪問時詳解大灣區布局。他表示，該公司已簽署意向書，於前海設立公司總部及影視製作基地，當地提供租金減免、稅務優惠及拍片補助等政策利好。他透露，以行政職能為主的前海總部力爭今年內完成初步設立，製作基地則仍在物色合適選址。他強調，此舉屬「增量擴容」，並非撤離香港，香港仍為該公司核心總部及文化創意中心，原有業務與崗位如常運作。

力拓「內地客戶來港投放」業務

TVB總經理（商務營運）蕭世和指出，TVB廣告今年重點發展「內地客戶來港投放」業務，主力對接電商、電動車、金融服務等出海企業。他透露，深圳及廣州齒科機構投放持續攀升，「618」電商節亦會聯動合作。他解釋，TVB在香港收視率遙遙領先，香港作為內地企業出海橋頭堡，適合作為市場試點。現時內地營銷團隊約20人，將按定單量逐步增聘。

AI是工具 與打造精品不衝突

TVB日前亦宣布夥拍字節跳動旗下火山引擎深度合作AI，許濤表示，引入AI技術製作劇集及短劇，但首要目標並非削減成本。他解釋，AI確實能在搭景、後期等環節節省成本，但更看重技術帶來的創新空間，能突破傳統拍攝限制、釋放創作靈感。他強調，AI只是工具，與打造精品並不衝突。

順應市場趨勢布局微短劇

IP商業化方面，許濤指，TVB對IP外放持審慎態度，極少交由第三方獨立製作，堅持自營精品。但IP商品化授權較為開放，已陸續推出服飾、月餅、遊戲等聯名文旅及周邊產品。許濤透露，TVB亦順應市場趨勢布局微短劇，嘗試將經典IP改編為短視頻內容。展望未來，他表示，冀從香港700多萬人口的市場，拓展至大灣區逾億的觀眾，實現兩地業務互補、共同發展。

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