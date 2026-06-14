Meta新AI團隊內部動盪 有員工會議上情緒失控爆粗

Meta圍繞AI展開大規模重組後，公司內部出現劇烈震盪。在一場有數千名員工參與的Meta內部直播會議上，有人情緒失控爆粗，直指某AI高層是「混蛋」（A Piece Of Shit），並要求在場者作出轉告。另一方面，據路透引述Meta行政總裁朱克伯格在內部備忘錄中指出，公司在重組過程中犯了錯誤，承諾為被調職員工創造「有意義職位」，並預計今年不會再進行全公司範圍的裁員。

員工被調職後感到不滿

綜合媒體報道，Meta的Applied AI部門於今年3月成立，相隔僅約3個月已爆出內部反抗。該部門擁有約6,500名工程師和產品經理，但許多人只是收到「一封突如其來的email」才得知自己被強制調職。

有關被調職的員工任務改為生成謎題、編寫編程挑戰題，以及完成評估任務，以測試AI模型可靠性；相對於之前習慣於產品開發、功能上線和創意協作的工程師而言，這種轉變被視職業上的降級。

有員工表示，新的工作狀態令其「突然就沒了人生目標，幾乎不和任何人交流，每周只是機械地重複任務。」另有員工直言，「大多數人覺得這種工作讓人喘不過氣來」。

組織結構扁平化加劇問題

同時，組織結構過度扁平化也進一步加劇問題。報道指出，在Applied AI部門的部分團隊中，平均每位管理者需直接管理50名員工，令員工感到缺乏必要支持，看不到清晰晉升路徑，也鮮有機會被管理層看到。

事實上，Meta於今年5月以推動AI轉型為由，裁減約8,000名員工，並將7,000名員工轉調至與AI工作流程相關新計畫，但有數據中心工程、Instagram等多個部門員工均反映，工作壓力與任務量顯著上升。此外，超過1,600名Meta員工更聯署請願，要求公司叫停一項記錄員工操作以作訓練AI數據的內部項目。

