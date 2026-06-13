專注高端拒打價格戰 快圖美未受AI衝擊 重點提升網購 料下半年相機溫和漲價

人工智能（AI）浪潮席捲各行各業，本港大型連鎖沖印品牌快圖美（Fotomax）母企中港照相（1123）行政總裁孫道弘接受《星島》專訪時表示，並不認為旗下業務受AI衝擊，反而表示「AI真係幫到手」，又指精細修圖目前仍依賴人手。他透露，公司將集中資源升級線上商城及相關配套，今年影像產品營收力爭雙位數增長。面對供應鏈波動，他預計下半年數碼相機價格將出現溫和上漲。

孫道弘指出，快圖美現時在全港擁有超過50間門市，未來若遇到合適地段，會考慮增設分店，但資金投放將重點集中於線上商城升級及配套基建，涵蓋AV Life、快圖美及自營網店。

面對市場上湧現低價沖印服務，孫道弘則明言不會參與價格戰。他表示，快圖美專注於高端市場，加上本地用戶重視私隱，實際上甚少將私人照片交給內地網店處理，目前快圖美的線上沖印業務以「線上下單、門店自取」為主流模式，只有大幅沖印或噴畫產品才較多採用郵寄方式。

AI僅輔助修圖 難取代人手

為拓展多元化業務，孫道弘指，快圖美推出了Fotomax.AI創作平台，可將普通照片轉換為卡通或漫畫風格，再進一步定製成專屬實體禮品，例如高清鋁板相片、咕臣或水晶冰箱貼等。他表示，不少顧客雖然不願直接使用原始照片，但樂於將人像或寵物照轉換成特色風格，這類業務尤其受家庭客和寵物主人歡迎，目標今年影像類產品營收能按年實現雙位數增長。

對於外界關注AI會否取代人手修圖，孫道弘持審慎態度。他指AI修圖不時出現人像失真的問題，精細修圖目前仍依賴人手，AI僅作為輔助工具，而集團使用的AI修圖工具是由外部合作方聯合開發，並未對資金流帶來負面影響。

受膠卷產能、原材料漲價及國際供應鏈波動，孫道弘預計下半年數碼相機價格整體升幅10%以內。

富士相機下半年料加價10%內

中港照相自1968年起為日本富士的香港及澳門獨家代理商，而富士產品經常「一機難求」，二手市場更常現溢價情況。孫道弘指，instax即影即有相機業務保持穩步增長，而富士在香港主推中高端機型，拍立得設備、打印機的平均售價，亦在全球市場中處於高位。他指，受膠卷產能受限、原材料漲價及國際供應鏈波動影響，熱門機型確實「供不應求」，預計下半年數碼相機價格也將小幅上漲，整體升幅在10%以內。

B端影音設備業務方面，中港照相早前與內地智能物聯網解決方案供應商海康威視達成合作。孫道弘指，目前公司服務涵蓋香港的酒店、學校、醫院及教會等機構，現階段核心工作是協助優質的內地影音品牌落地香港市場，拓展本地B端業務份額。

富士推「SELF:ME」活動抗容貌焦慮

日本富士的即影即有（拍立得）相機向來備受歡迎，近期FUJIFILM instax更推出「SELF:ME」活動，旨在引導公眾，尤其是Z世代思考美的定義，接納個人獨特之處，學會欣賞未經修飾的自然模樣。中港照相行政總裁孫道宏表示，集團為此活動推出專屬套餐，限量500套，其中包括instax mini 12即影即有相機、特製濾鏡片及萬用筆等配件，且所得款項扣除成本後，將全數撥捐至香港情緒健康學會以及協助推廣SELF:ME活動的社福機構。

他指出，活動屬於企業ESG社會責任項目，且該理念獲得日本總部認可，因為容貌焦慮是全球性問題，香港作為本次活動的首站，若試點效果良好，後續或逐步推廣至日本、北美、歐洲等地區。

孫道宏提到，智能手機普及後，全球年輕人普遍過度在意自身外貌，容貌焦慮問題日益突出，本次活動由香港情緒健康學會主辦，FUJIFILM instax聯同浸信會愛社會服務處等本地八大社福機構共同策劃，利用即影即有（拍立得）無法修改的特性，強調保留真實瞬間，倡導年輕人接納自我、不必過度焦慮外貌。

