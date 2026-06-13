OpenAI被美國多州聯合調查 傳涉未成年人保護

綜合外電報道，OpenAI正受到一個由多州總檢察長組成的聯合調查，他們要求這家人工智能公司提供多項資訊。今次調查正值 OpenAI 籌備IPO之際，或為公司上市增添不確定性。

據報紐約州檢察長代表多州聯盟向OpenAI發出的傳票，涉及範圍廣泛，除了廣告及用戶數據處理外，傳票專門要該公司就未成年人和老年人相關活動、深度學習模型運作機制以及公司內部政策披露訊息。

OpenAI：正配合調查

OpenAI發言人表示正在配合調查，他說「人工智能是一項全新且強大的技術，我們每天都在努力以負責任的方式，安全地將它的好處帶給人們。我們嚴肅看待州總檢察長提出的關切，並打算與他們的辦公室進行建設性的交流。」

OpenAI在 2022 年底推出 ChatGPT，引爆了人工智能熱潮，並成為全球最有價值的初創企業之一，在今年3月的一輪融資中估值達到 8,520 億美元。OpenAI 日前表示已提交IPO申請。

而在本月較早時，佛羅里達州起訴 OpenAI 及其行政總裁奧特曼，指控該公司忽視安全警告，並在明知 ChatGPT 對使用者有害的情況下仍然推出。

OpenAI 也遭到一些個人起訴，聲稱該公司的聊天機械人對兒童和成人造成各種傷害，包括指控它導致自殺死亡。發言人表示，ChatGPT現已為未成年人以及處於困境中的人提供了更具保護性的使用體驗，並設有安全措施，引導他們尋求現實世界的資源和可信的人際支持。」。

