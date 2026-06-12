會計師公會訪京滬拜會8機構 與上海註協簽合作備忘錄

香港會計師公會表示，公會領導層及理事會代表團已完成6月7日至10日為期4日北京及上海訪問行程，拜訪8個重要政府部門及專業機構，包括財政部、中證監等，以加強香港與內地會計專業交流與合作。訪問期間，公會亦與上海市註冊會計師協會簽署合作備忘錄，深化滬港會計行業在人才、ESG及數字化轉型等領域的全方位合作。

稱香港是「超級增值者」

公會表示，今年是國家「十五五」規劃啟動之年，核心聚焦科技自立、內外雙循環與綠色轉型。代表團在訪問中向各部門及機構闡述香港會計界在國家大局中的獨特價值，認為香港不僅是「超級聯繫人」，更是不可替代的「超級增值者」。

代表團亦分享公會圍繞人才培育、助力內地企業出海、數字化轉型、可持續發展及新興業務規範五大方向的工作進展，並講解香港的獨特優勢和在國家「十五五」規劃下的定位。

與財政部討論AI應用及監管

代表團於6月8日拜訪財政部會計司，與會計司司長林啟雲會面，雙方圍繞會計準則趨同、可持續發展準則及AI技術的應用與監管等會計行業事宜進行交流。

雙方在交流中回顧，兩地會計準則趨同工作持續近20年，有效支撐了滬港通及深港通，並降低了兩地企業的交易成本，成效良好；未來將在可持續披露準則方面加強合作，以進一步降低企業上市合規成本。

訪中證監談前瞻規劃

在北京期間，代表團亦拜訪中證監，重點討論內地與香港資本市場互聯互通、香港上市情況，以及房地產投資信託通（REITs Connect）的前瞻規劃等議題。

此外，代表團亦拜訪國際財務報告準則基金會北京辦公室及中國註冊會計師協會，就可持續發展披露準則實施、會計議題及人才培訓等領域進行討論。

完成北京行程後，代表團轉抵上海，先後拜訪上海統戰部、上海證券交易所、上海註協及上海國家會計學院，就滬港資本市場互聯互通、會計人才培訓、H股回流等議題交流。

公會與上海註協簽署合作備忘錄，雙方將聚焦4大核心範疇展開常態化聯動，包括人才互通、平台拓展、資源共享，以及深化交流。