英偉達Vera據報最快8月上市 獲內地大型雲端公司訂購

路透引述知情人士報道，英偉達（NVDA）告知中國客戶可開始訂購其新款「Vera」處理器，該產品預計最快將於8月上市。據報一間中國大型雲端公司計劃訂購超過300台伺服器，每台伺服器搭載兩顆Vera CPU。

料英偉達藉Vera挽救內地業務

報道指，由於英偉輝 H200 AI晶片對中國的出貨已停滯數月，此舉突顯英偉達正迅速推出新產品，以挽回其在內地急速下滑的業務。英偉達行政總裁黃仁勳去年10月表示，美國對先進晶片的出口管制以及中國推動科技自給自足的政策，嚴重打擊了公司在中國的業務。

此舉也加劇了英偉達與主要 CPU 廠商英特爾（INTC）和AMD（AMD）的競爭，後者正加快伺服器CPU的供應，以滿足AI數據中心的需求。

報道引述消息人士指，一些中國客戶對 Vera 晶片表現出興趣，這是英偉達首款專為「自主型 AI」（能自動執行任務的系統）打造的獨立 CPU。

早前指阿里、字節跳動有意部署

目前已全面量產的 Vera 晶片專為 AI 代理所依賴的幕後運算而設計，英偉達表示其運行速度比競爭對手的同類處理器快 1.8 倍。黃仁勳在今年 3 月發表 Vera 時預期，它將成為公司下一個數十億美元的業務。英偉達當時又表示，阿里巴巴（9988）和字節跳動等公司正與其合作部署Vera，但未透露是否已開始正式下單。

知情人士透露，一間中國大型雲端公司計劃訂購超過300台伺服器，每台伺服器搭載兩顆Vera CPU。該公司打算先部署系統進行測試，再決定是否正式下單。另一位消息人士指出，這一初步興趣是否能轉化為大規模採用仍有待觀察，部分原因在於軟體生態系統與相容性問題，以及將工作負載從國產 AI 晶片遷移的限制。