大行傳收緊韓國晶片股槓桿交易 提升對沖基金押注成本 SK海力士及三星升幅收窄

據彭博引述消息報道，多間全球大行正收緊對沖基金押注亞洲龍頭晶片股的槓桿交易，涉及SK海力士及三星電子等股份。由於兩股今年累積升幅驚人，引發市場憂慮出現大幅回調。報道亦指，大行對台積電亦採取類似措施。

摩通高盛花旗齊加融資成本

報道指，花旗、摩根大通及高盛等券商，已提高對沖基金透過掉期合約押注SK海力士及三星電子的融資成本。美銀、法巴及瑞銀亦正提高融資成本，並限制相關掉期交易規模。

摩根士丹利則已拒絕客戶就兩隻韓國晶片股開立新的掉期交易；部分二線銀行過去兩周亦停止接受新增訂單。至於仍願意承接新交易的大型國際銀行，亦改為逐宗個案審批。

受消息影響，SK海力士及三星電子股價升幅一度收窄，韓國KOSPI指數亦回吐部分升幅。

掉期交易是對沖基金在毋須實際持有股份下押注資產價格的常用工具，亦可放大槓桿。在南韓市場，由於不少對沖基金未有交易所自身交易編號，透過券商掉期交易押注個股更是常見做法。

SK海力士今年升逾兩倍

今年AI熱潮帶動韓國晶片股狂飆，SK海力士年內股價升幅超過兩倍，三星電子亦累升逾175%，推動韓國KOSPI指數累升約一倍，成為全球表現最佳市場。目前SK海力士及三星電子合共佔KOSPI指數約53%權重，較5年前AI熱潮爆發前的水平增加超過一倍。

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