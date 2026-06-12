眾擎機器人據報保密赴港IPO  估值逾百億人幣

彭博引述消息報道，中國機械人初創公司眾擎機器人已秘密提交香港上市申請，IPO的規模和時間等細節尚未確定。

報道指，眾擎機器人正與中金公司和中信證券洽談潛在IPO事宜，相關討論仍在進行，眾擎機器人、中金公司均未有置評，中信證券則拒絕置評。

憑機械人空翻視頻爆紅

眾擎機器人成立於 2023 年，總部位於深圳，是眾多致力將人形機械人推向主流市場的新興公司之一。該公司去年發布了一段其機械人表演前空翻的視頻，引發熱議。

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集團於今年 4 月進行B 輪融資，由河南投資集團旗下基金及電子元件製造商立訊精密領投，共籌集逾13億元人民幣，使其估值超100億元人民幣。

隨著投資者對中國機械人技術發展熱情升溫 ，眾擎機器人正逐步走向公開市場。機械人技術是中國與美國科技競爭的重點領域之一，市場對AI公司的需求也相當旺盛。據彭博報道，曾因武術機械人成為全球新聞焦點的宇樹科技，及專注於機器手技術的帕西尼亦計劃在香港或內地上市。