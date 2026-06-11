OpenAI據報研調低Token收費 力搶Anthropic客戶

據外電引述消息報道，OpenAI正考慮大幅調低費用，以從競爭對手Anthropic吸引更多客戶；同時，Anthropic預計也將採取類似措施。

報道指出，OpenAI可能調低Token（詞元，用於衡量AI算力消耗與計費的核心標準）的收費 ，但相關討論仍可能變動。OpenAI總裁Sam Altman最近在一場活動中表示，「會有很多辦法幫助人們花更少錢，獲得更大價值」。

降價或侵蝕公司利潤

不過，為了讓AI系統處理查詢並執行任務，OpenAI和Anthropic必須投入大量計算資源，而大幅降價可能侵蝕公司利潤。

報道又指，在這場客戶爭奪戰中，OpenAI正努力追趕Anthropic。Anthropic推出的編程工具Claude Code近來爆紅，帶動收入激增，估值首度超越OpenAI。與此同時，雙方都在衝刺申請IPO，而這場價格戰將是對兩家公司商業模式優勢的初步考驗。