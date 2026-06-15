強人支撐整個商業帝國 AI時代最致命是「創辦人風險」｜K先生週記

在人工智能（AI）時代，越來越多企業的估值，不再只建基於資產或利潤，而是高度依賴創辦人的個人魅力、人脈網絡與市場信心。當公司核心價值過度集中於一人身上，「創辦人風險」（Founder Risk）便成為銀行業界、投資者與資本市場最關注的新風險。

銀行不再只看重資產估值與抵押品質素，而是同步評估現金流穩定性、接班安排，以及是否配置要員保險（Keyman Insurance）；原因很簡單，很多企業一旦失去關鍵決策者，整個系統便可能瞬間失去支撐。

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銀行關係是他。

投資者信心是他。

重大決策是他。

午夜接近時分，夏季的中環已逐漸安靜下來。

Vampire Capital的辦公室裡，只剩下維港夜景與文件翻頁的聲音。最近幾星期，市場氣氛開始出現一些微妙變化。中東局勢仍然未明朗，資金卻開始重新流向亞洲。港股慢慢回暖，豪宅成交重新活躍，部分核心地段的樓價亦開始回穩。

但唯獨工商舖市場，仍然有不少人困在高位。

K先生語錄：

銀行重看舊case 考慮「落雨收遮」

Andrew剛完成與新加坡銀行團的電話會議。Alex則低頭翻著最新一份商業地產融資報告。

「最近銀行開始重新Review不少舊case，在考慮向誰 『落雨收遮』了。」Alex放下文件，「尤其是有工商舖相關敞口（Exposure）的項目。」

Andrew點了點頭：「很多資產其實未必差，問題是，現金流開始撐不住。」

這時，Alex忽然想起下午一位老客戶的電話。

「他是上個月那位突然離世的創辦人的老朋友。」他沉默了一下，「他只問了一句：如果有一天，公司最核心那個人突然不在了，整個系統應該怎樣繼續？」

Kelvin沒有立即回答。他慢慢打開桌上一瓶Domaine Leroy Nuits-Saint-Georges 2004。

酒剛開，香氣仍然藏得很深。

Alex看了一眼酒杯：「這瓶還沒完全打開。」

Kelvin淡淡一笑：「很多真正有結構的東西，都需要時間。企業也是。」他輕輕晃動酒杯。

一個越成功 那個人就變成風險

Andrew靠向椅背：「其實在銀行業，一直都有一個專有名詞，叫Founder Risk（創辦人風險）。」

Kelvin點頭：「當一家公司愈成功，而所有重要決策、客戶關係、融資能力，甚至市場信心都集中在同一個人身上時——那個人本身，就會變成公司最大的風險。很多人以為創辦人離開，只是換一個CEO。但真正發生的，往往是決策真空。銀行會重新評估授信、投資者會恐慌性重新估值、合作伙伴開始動搖、供應商收緊帳期……甚至連原本談好的融資，都可能被即時重新定價。」

知名企業決策人退休及交棒案例：

房間忽然安靜下來。

Andrew這時翻開桌上一份保單結構文件。

「所以現在很多大型融資，銀行已經不只看資產估值，而是開始強制評估Founder Risk。最近幾個大型Case，銀行甚至要求創辦人必須安排Keyman Insurance（要員保險）。」

Alex問：「這能解決問題？難道只是留筆錢給家人？」

要員保險很多時是買時間

「在高端財富世界裡，它很多時候是在替整個系統買時間。」Kelvin輕輕喝了一口Leroy，「讓管理層有時間重組，讓家族有時間安排接班，讓企業不用被迫立即賤賣資產，讓銀行不用立刻收債。我剛入行時，師傅做過一宗很有名的案例——那是一家全球最頂尖的科技公司，幾位主要股東共同出資，替這位關鍵創辦人安排了總保額超過六億美元的保障。」

Alex微微一怔：「股東一起出資？」

「對，因為所有大股東心裡都清楚，公司最值錢的，從來不只是技術或資產，而是那個能讓整個系統持續創造價值的人。這筆天價保額，足夠對沖市場在創辦人出事當天可能產生的災難性波動，替整個大盤平息風暴。」

Kelvin輕輕晃著手中的Leroy。此時酒體終於慢慢打開，原本封閉的香氣開始展現出驚人的層次。

「真正能穿越週期的東西，無論是企業、市場或人，都需要時間去證明。」

Alex望著杯中酒，終於恍然大悟。

近年最依賴創辦人 已不只地產公司

市場真正害怕的，從來不是資產價格下跌，而是某一天忽然發現——原來整個商業帝國，一直都只靠一個人的腦袋在支撐。

知名AI企業創辦人：

Kelvin望向窗外中環的夜色，淡淡地說：「這幾年最依賴創辦人的，已經不只是地產公司。過去幾十年，香港的老闆用土地和資產建立企業；而今天，新一代的創辦人正用技術、演算法和願景建立公司。他們沒有土地，沒有工廠，但估值卻可能比一整棟中環商廈更高。」

「當一家公司的價值來自土地，市場評估的是土地；但當一家公司的價值只來自某一個人的腦袋……那就是AI時代，最致命的Founder Risk。」

K先生週記

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【專欄簡介】

VC雲柏資本（Vampire Capital）坐落於中環核心地段，由Kelvin 掌舵。

他長年遊走於香港、新加坡、杜拜、倫敦及亞洲各大家族辦公室之間，專門處理企業家、家族及超高淨值人士最複雜的財富與風險問題。

從企業傳承、跨境資產配置、家族信託、創辦人風險（Founder Risk）、企業融資，以至地緣政治對財富的影響，許多表面看似是金融問題，背後往往其實是人性、權力與信任的考驗。

在Kelvin眼中，保險從來不是產品，而是財富秩序的一部分；風險亦從來不只是數字，而是每一個決策背後的人與故事。

過去一年，Kelvin與Andrew、Mike及Alex穿梭於全球不同市場，見證過家族企業的興衰、創辦人的壓力、兄弟姊妹之間的資產爭奪，也看過地緣政治與資本市場如何改變一個家族的命運。

《K先生》並非單純的財經專欄。

而是一個關於財富、風險、人性與時代變遷的故事宇宙。

紅酒、雪茄、超跑與維港夜景只是背景；

真正的主角，永遠是那些在關鍵時刻作出決定的人。

【人物簡介】

Kelvin （K先生）

VC雲柏資本創辦人，長年為企業家、家族辦公室及超高淨值人士處理複雜財富架構與風險管理問題。

曾於加拿大及美國留學及工作，足跡遍及亞洲、中東及歐美市場。熱愛紅酒、雪茄與經典靚車，習慣透過市場週期觀察人性，也擅長在混亂之中尋找秩序。

Andrew

Kelvin家族成員及最信任的夥伴之一，負責新加坡及中東市場。沉穩務實，擅長企業融資、跨境資產規劃及家族辦公室業務。

Mike

來自印尼外交家家族，擁有廣泛東南亞商界網絡，負責區域市場發展及企業客戶關係。熟悉東南亞企業文化及家族企業運作模式。

Alex

年輕一代代表。大學畢業後因疫情進入金融保險行業，因緣際會加入VC團隊。透過他的視角，讀者得以一步步走進高端財富世界，理解資本、市場與人性之間的微妙關係。