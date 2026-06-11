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鄭志剛與逾30港青創科企業家考察大灣區科技產業 獲參觀「季華實驗室」

商業創科
更新時間：11:59 2026-06-11 HKT
發佈時間：11:59 2026-06-11 HKT

香港佛山社團總會會長鄭志剛、香港佛山社團總會主席蘇長榮，與超過30位香港科企創始人、投資及私募基金高管，以及本地家族新生代掌舵人，在社團總會新一屆領導層履新後，首次展開為期兩日的佛山科技產業考察。該考察團更獲得獨家機會，獲准參觀專攻國家核心技術的「季華實驗室」，了解半導體裝備、機器人、關鍵材料等先進製造科學與技術。

實地考察「機器人製造機器人」

此外，團員前往了一汽-大眾汽車華南基地考察，了解頂尖國產電動車的製造技術。翌日，考察團前往了美的集團旗下庫卡（KUKA）營運的全國最大工業機器人生產基地，團員實地考察了「機器人製造機器人」的全自動化生產線。

至於這次出席的青年創科企業家陣容鼎盛，展現出強大香港創科生態，成員包括首家在美國納斯達克上市的香港人工智能企業Alpha Technology Group創始人兼總裁曾俊豪；AI科技教育及應用龍頭Preface聯合創辦人兼教育總監謝世傑；AI技術生成數字人初創香港萬想科技（Pantheon Lab）聯合創始人兼行政總裁劉劍鋒；首創「中風急救噴劑」的知穎生物科技（CereThera）董事兼聯合創始人周聖峰教授；以及智能檢測初創維視拍 （RaSpect Intelligence Inspection）創始人兼首席執行官辛子雋等。

鄭志剛表示，這次考察團致力促成來自香港創科界、投資界及實業界的青年領袖深度了解和對接大灣區科技產業，這是社團的首發青年創科企業家交流，融合大灣區內地城市的世界級智能製造與成熟的供應鏈生態，以及香港的頂尖青年人才、國際金融平台及前沿創新思維，期望能助力科技人才聯動。

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