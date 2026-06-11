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微軟旗下Xbox傳下月大裁員 新任總裁擬重組部門挽頹勢

商業創科
更新時間：11:31 2026-06-11 HKT
發佈時間：11:31 2026-06-11 HKT

據彭博引述消息報道，微軟（MSFT）旗下Xbox部門計劃下月進行大規模裁員，預計在微軟6月30日財年結束後進行，具體規模尚不明確，但指新任行政總裁夏爾馬（Asha Sharma）正着手重組部門，大幅削減行銷和其他業務領域的預算，以遏制收入下滑。

5年投資逾200億美元 收入卻下降

報道指出，夏爾馬在內部一封電郵中指出 ，集團「責任利潤率」（accountability margin，微軟用來反映盈利能力的指標）已暴跌至3%。她又指，「撇開動視暴雪（Activision Blizzard King）不談，過去5年公司雖然在內容、平台和硬件補貼投資逾200億美元，但期內年收入卻下降近5億美元，「這種情況不能再繼續下去了」。

重新評估未來投資重點

郵件中强調，Xbox擁有具潛力和玩家需求的經典遊戲系列，但資金不足以參與競爭並贏得勝利。同時，穩定的獨佔遊戲和新IP供應對於成功至關重要，「我們需要重新評估這些因素與未來5年投資重點之間的平衡」。

預警面臨零件危機

她更預警，Xbox正面臨零件危機，料零件成本將於2027年急升5倍，迫使下一代主機「Helix」變更整體策略。她認為，目前無法生產玩家想要購買的所有主機，需要新的商業模式和硬件合作夥伴關係，但仍致力於Helix平台的開發。

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