羅兵咸合夥人憂恒大清盤案影響自身財務 設法保護資產 據報有人考慮離婚

據彭博報道，中國恒大集團的清盤，引起了其前核數師羅兵咸永道（內地稱普華永道）中國部分合夥人的憂慮，擔心會對自身財務狀況造成潛在影響。

前高層也考慮要保護資產

報道引述羅兵咸永道在香港和內地分公司幾位合夥人表示，正在探索保護個人資產的策略，以防公司面臨法律和監管挑戰，最終為他們自身帶來任何財務或法律負擔。其中一位合夥人更表示，考慮離婚來保護財富，而另一位合夥人則正在削減子女的教育預算。此外，幾位近年來從香港分公司離職的前高階主管亦表示，考慮採取措施保護資產。

清盤人向羅兵咸索賠570億

報道指出，恒大清盤人指控羅兵咸永道內地及香港關聯公司在恒大進行的審計工作中存在「疏忽」和「虛假陳述」。律師在5月的庭審中表示，清盤人已向羅兵咸永道國際及其關聯公司提起訴訟，索賠570億元人民幣。此前，香港會計監管機構曾表示，羅兵咸永道的審計存在「極為嚴重」缺陷，導致恒大虛報利潤和流動性。

部份人未直接參與恒大審計

有關合夥人表示，他們並未直接參與恒大審計工作，但仍擔心清盤人最終可能會對他們提起訴訟。另一個擔憂是，他們可能會被要求動用在公司中的股權來彌補任何法律損失。他們又擔心，公司整體的財務狀況可能會受到影響，進而影響到他們的薪資待遇。

羅兵咸永道中國發言人則拒絕就正在進行的訴訟置評，發言人僅表示「我們的業務持續表現良好，將繼續專注於為客戶提供高品質的服務，支持我們的員工，並投資於公司和我們行業在中國的未來發展」。

報道提到，在香港的審計公司通常會註冊為無限合夥制，例如羅兵咸永道的香港分公司就是如此，這意味合夥人共同承擔所有債務和利潤。此外，所謂的權益審計合夥人持有公司股份，根據香港合夥條例，這種結構也使他們面臨潛在的法律責任，即使已經卸任，這些責任也可能持續存在。

對於2017年至2020年期間在羅兵咸永道香港名冊上列出的股權審計合夥人而言，情況尤其嚴峻，因為恒大清盤人訴訟針對的正是這段時期。有合夥人表示，在5月香港法庭聽證會披露了清盤人索賠金額後，他們加強了為最壞情況做準備的力度。

