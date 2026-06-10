金管局為企業財資界舉辦代幣化技術研討會 探討未來合作

金管局在本周初舉辦名爲「企業財資×代幣化：發揮香港新優勢」的研討會。是次研討會為金管局近年來首次專為企業財資中心負責人及相關持份者舉辦的活動，匯聚超過150位來自約50家企業、30家金融機構、及多個財資業界協會的代表。

代幣化技術增加效率及減低交易成本的潛力

金管局指，代幣化技術具備增加效率及減低交易成本的潛力，正逐漸受到企業財資從業人員的關注，金管局藉是次研討會向業界展示代幣化技術在企業財資操作上的近期應用場景，以加深從業人員對此領域的認識，同時鼓勵業界參與金管局的相關項目，例如推動香港代幣化生態圈發展的Ensemble項目，並積極考慮利用金管局的支持措施發行代幣化債券。

金管局表示，與會者透過兩場小組專題討論，就Ensemble項目中有關實時財資管理的應用案例，及代幣化技術在債券發行和貿易融資的應用情況交流意見，與會者普遍認爲代幣化技術具備相當潛力，並歡迎各項推動市場使用此項技術的舉措，以促成更龐大、更活躍的代幣化生態圈。

將與對代幣化技術感興趣的企業財資中心探討合作計劃

金管局指，下一步將與對代幣化技術感興趣的企業財資中心跟進、探討未來合作計劃，同時為配合特區政府6月9日公布的《香港企業財資中心發展行動計劃》，金管局會就業界關心的其他議題與企業財資中心交流，促進業界使用香港的金融平台，並聆聽市場反饋。